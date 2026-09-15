Prohibieron el ingreso a eventos deportivos a 17 personas tras una pelea en un partido de fútbol

El Ministerio de Seguridad Nacional prohibió durante cuatro años el ingreso a eventos deportivos en todo el país a 17 personas involucradas en una pelea ocurrida en las inmediaciones del estadio de Huracán, antes de un partido frente a Deportivo Riestra. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 929/2026, publicada este martes 15 de septiembre.

Los incidentes se registraron el 22 de agosto en la plaza José C. Paz, cercana al estadio Tomás Adolfo Ducó, donde debía disputarse el encuentro correspondiente a la Liga Profesional. Según el expediente, dos grupos de simpatizantes protagonizaron un enfrentamiento en la vía pública.

La resolución sostiene que la disputa estuvo vinculada con dos facciones que buscaban imponerse dentro de un sector de la parcialidad. Durante el episodio se utilizaron armas de fuego y se registraron disparos en el espacio público.

Cómo comenzó el enfrentamiento

De acuerdo con el informe policial incorporado al expediente, agentes de la Policía de la Ciudad realizaban recorridas preventivas antes de la instalación del tercer anillo de seguridad cuando fueron alertados por personas que transitaban por la zona sobre disturbios dentro del parque.

Al llegar al sector señalado, los efectivos observaron a varios hombres que comenzaron a correr hacia el interior del predio. Según las actuaciones, algunos realizaron disparos contra el césped con una finalidad intimidatoria, lo que motivó el pedido de refuerzos.

Cuando llegaron más brigadas, el grupo habría arrojado distintos elementos contra el personal policial. Los agentes utilizaron munición disuasiva y lograron demorar a varias personas, mientras otras se dispersaron por distintos sectores del parque.

Qué secuestró la Policía

La resolución indica que parte de los involucrados volvió a reagruparse e intentó regresar al lugar para continuar el enfrentamiento, aunque la situación fue nuevamente contenida por los efectivos que participaban del operativo.

Durante la intervención, una brigada detectó que uno de los hombres llevaba un arma de fuego y comenzó una persecución por calles cercanas. En el sector donde se habían producido los disparos también fueron halladas varias vainas servidas, que quedaron incorporadas a las actuaciones.

El expediente menciona procedimientos por presunta portación de arma de guerra sin autorización, portación de armas no convencionales, atentado y resistencia a la autoridad y, en uno de los casos, tenencia de estupefacientes para consumo personal. Se trata de actuaciones e imputaciones consignadas en el informe policial y no de condenas judiciales.

La prohibición alcanza a todo el país

El Gobierno porteño había dispuesto inicialmente una prohibición de acceso por 48 meses a estadios donde se desarrollaran partidos de fútbol. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Nacional amplió el alcance y aplicó una restricción de concurrencia administrativa a eventos deportivos de cualquier tipo en todo el territorio argentino.

Esto implica que las 17 personas alcanzadas no podrán ingresar durante cuatro años a competencias deportivas en ninguna provincia del país. La medida no se limita al estadio de Huracán ni exclusivamente a partidos de fútbol.

Además, el Ministerio ordenó incorporar a los involucrados al Programa Tribuna Segura. La resolución fundamenta la decisión en las facultades para prevenir episodios de violencia y aplicar restricciones incluso cuando los hechos ocurran fuera de los estadios, como sucedió en este caso, donde la pelea se produjo en una plaza cercana antes del encuentro.