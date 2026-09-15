Una vivienda abandonada fue alcanzada por un fuerte incendio en Paraná

Un incendio registrado durante las últimas horas del lunes en una vivienda abandonada de Paraná motivó la intervención del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. El episodio ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle Sudamérica al 1880.

La emergencia fue advertida por vecinos de la zona, quienes solicitaron la presencia de los bomberos al detectar fuego dentro de la propiedad. Tras recibir el aviso, una unidad se trasladó hasta el lugar.

Al arribar, el personal constató que las llamas afectaban una vivienda abandonada y comenzó inmediatamente con las tareas para controlar el foco.

Bomberos lograron extinguir el incendio

La dotación desplegó las maniobras necesarias para combatir las llamas y consiguió extinguirlas, evitando que la situación pudiera extenderse hacia sectores próximos.

Una vez controlado el incendio, los efectivos realizaron tareas de enfriamiento sobre los sectores afectados, con el objetivo de impedir posibles reactivaciones.

También se llevó adelante una verificación del inmueble para comprobar que no quedaran focos activos dentro de la vivienda abandonada.

El lugar quedó asegurado

Finalizada la intervención, los bomberos revisaron las condiciones generales del sector antes de dar por concluido el operativo desarrollado durante la noche del lunes.

Desde Bomberos Voluntarios Paraná señalaron que, tras las tareas de extinción y enfriamiento, el lugar quedó en condiciones seguras para los vecinos de la zona.

Por el momento no se informaron personas heridas ni se precisaron las causas que originaron el incendio. Tampoco trascendieron detalles sobre los daños ocasionados en el inmueble.