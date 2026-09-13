Se incendiaron dos vagones ferroviarios en Paraná y Bomberos evitaron que el fuego se propagara

Un incendio en vagones ferroviarios en Paraná movilizó este sábado a diferentes cuerpos de emergencia hasta la zona de calle Pascual Palma, donde dos unidades fueron alcanzadas por las llamas.

Dos dotaciones del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudieron al lugar y, al arribar, comenzaron las tareas para controlar y extinguir el fuego.

Luego de sofocar las llamas, los bomberos realizaron trabajos de enfriamiento sobre las estructuras afectadas. La intervención permitió evitar que el incendio se propagara hacia otros vagones ubicados en el sector.

Intervinieron diferentes cuerpos de emergencia

Según se informó, el operativo también tuvo como objetivo garantizar la seguridad de los vecinos de la zona mientras se desarrollaban las tareas de extinción.

En el lugar colaboraron efectivos de Bomberos Zapadores, personal de la comisaría con jurisdicción en el sector y móviles del Sistema 911.