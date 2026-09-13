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Policiales Operativos policiales en Paraná

Tres detenidos tras el robo de una moto, un hurto y una fuga domiciliaria

Los procedimientos permitieron recuperar una motocicleta robada y una bolsa de cal sustraída de una obra. El tercer detenido había incumplido la prisión domiciliaria y fue localizado mientras visitaba a un familiar.

13 de Septiembre de 2026
Móvil policial en Paraná
Móvil policial en Paraná Foto: archivo Elonce

Los procedimientos permitieron recuperar una motocicleta robada y una bolsa de cal sustraída de una obra. El tercer detenido había incumplido la prisión domiciliaria y fue localizado mientras visitaba a un familiar.

Tres hombres fueron detenidos durante diferentes operativos policiales realizados en Paraná por el robo de una motocicleta, la sustracción de una bolsa de cal de la obra del Hospital San Martín y el incumplimiento de una prisión domiciliaria. Los involucrados quedaron alojados en la Alcaidía de Tribunales por disposición de la Fiscalía en turno.

 

Uno de los procedimientos comenzó luego de una comunicación al 911 realizada por una mujer, quien denunció que un hombre le había sustraído su motocicleta Zanella de 90 centímetros cúbicos en inmediaciones del Puente Laprida.

 

A partir del aviso, los efectivos desplegaron una búsqueda y localizaron al sospechoso en la intersección de las calles Franzotti y Ginastera. El hombre fue demorado y, al momento de la intervención, llevaba un estéreo Pioneer cuya procedencia no pudo justificar.

Detenido por robo en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido por robo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Una vez informado sobre el procedimiento, el fiscal en turno ordenó la detención del sospechoso y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. También dispuso que el equipo de sonido quedara secuestrado mientras se realizaban las actuaciones para determinar su origen.

 

La motocicleta fue recuperada y deberá ser restituida a su propietaria después de que formalice la denuncia y presente la documentación correspondiente. No se brindaron detalles sobre las circunstancias en las que los efectivos encontraron el rodado.

 

En otro procedimiento, policías que realizaban un patrullaje preventivo por calle Pascual Palma fueron alertados por un transeúnte sobre la presencia de una persona dentro del sector en construcción del Hospital San Martín.

Según el testimonio aportado a los agentes, el hombre había ingresado al predio tras saltar una reja y luego fue visto mientras se retiraba con una bolsa de cal de 25 kilos. Los policías recorrieron las inmediaciones y consiguieron interceptarlo cuando todavía tenía el material en su poder.

Detenido por hurto en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido por hurto en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

El fiscal en turno dispuso que el sospechoso quedara detenido y fuera trasladado a la Alcaidía de Tribunales. La bolsa de cal recuperada, en tanto, fue entregada nuevamente al personal del hospital.

 

La tercera intervención se desarrolló durante un control de rutina sobre un hombre que cumplía prisión domiciliaria en el barrio Las Flores, en el marco de una causa por lesiones. Al llegar al inmueble establecido para el cumplimiento de la medida, los efectivos comprobaron que el acusado no se encontraba allí.

Ante la ausencia, el personal policial inició una búsqueda por la zona y localizó al hombre en una vivienda situada en la intersección de las calles 1214 y 1279. Según se informó, se encontraba visitando a un familiar cuando fue encontrado por los agentes.

Detenido en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

La situación fue comunicada al fiscal en turno, quien ordenó su detención por el supuesto quebrantamiento del arresto domiciliario. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, al igual que los detenidos en los otros dos procedimientos.

 

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. En los tres casos, la Policía evitó difundir las identidades y edades de las personas involucradas.

Temas:

operativos policiales detenidos motocicleta robada Hospital San Martín Prisión domiciliaria
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