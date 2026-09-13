Clausuraron el Autódromo Roberto Mouras y peligra la definición del TC

La Policía Federal clausuró el circuito por orden judicial, en el marco de una investigación sobre sus habilitaciones y el estado de las instalaciones. Varias competencias fueron suspendidas y quedó en duda el Gran Premio Coronación del Turismo Carretera.
El Autódromo Roberto Mouras fue clausurado este fin de semana por la Policía Federal, durante un operativo desarrollado en el predio ubicado en La Plata por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con sus habilitaciones y el estado de las instalaciones. La medida obligó a suspender las competencias previstas y abrió interrogantes sobre la definición del Turismo Carretera.
El procedimiento sorprendió a los equipos y organizadores que se encontraban en el circuito ultimando los preparativos para las actividades programadas. Tras la intervención de los agentes, los pilotos y miembros de las distintas categorías tuvieron que retirar sus vehículos, herramientas y pertenencias antes del cierre del establecimiento.
🚨 EXCLUSIVO: Así fue el momento en el que efectivos policiales llevaron adelante la clausura del Autódromo Roberto Mouras de La Plata.#Mouras #LaPlata pic.twitter.com/gS10Qqxo9M— Carburando (@CarburandoTV) September 11, 2026
La clausura afectó a la Asociación Libre Mil Agrupada (A.L.M.A.), la Asociación de Volantes Zonales (AVZ), la Fórmula 5 y el TC 2000 Platense. Estas divisionales tenían previstas competencias durante el fin de semana, pero debieron cancelar sus respectivos cronogramas ante la imposibilidad de utilizar las instalaciones.
Las categorías suspendieron sus actividades
A.L.M.A. resultó una de las categorías más perjudicadas porque tenía previsto disputar la séptima fecha de su temporada. La organización comunicó la suspensión cuando los equipos ya se encontraban dentro del circuito y se preparaban para comenzar la actividad.
“Lamentamos informar que el autódromo queda clausurado a partir de este momento y no podremos desarrollar la actividad de este fin de semana. Cuando tengamos más información serán notificados. Desde ya les pedimos disculpas, pero esto es ajeno a la categoría”, informaron desde la asociación.
Según fuentes judiciales, la medida se dispuso en el marco de una causa que tramitaba la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 17. La investigación estaba vinculada con presuntas irregularidades en las habilitaciones del predio y se concentraba principalmente en las condiciones de las instalaciones y de la pista principal.
El antecedente de un allanamiento
El Autódromo Roberto Mouras ya había sido inspeccionado el 17 de mayo, mientras se desarrollaba una jornada correspondiente al TC Pick Up y al TC Mouras. Aquel allanamiento había surgido a partir de una denuncia relacionada con el supuesto almacenamiento de combustible fuera de las condiciones establecidas por las normas correspondientes
La nueva intervención dejó al predio cerrado hasta nuevo aviso y generó incertidumbre sobre las actividades programadas para el último tramo del año. Por el momento, no se informó cuánto tiempo permanecerá vigente la clausura ni cuáles serán las condiciones necesarias para habilitar nuevamente el escenario.
Aunque surgieron versiones que indicaban que el cierre podría prolongarse durante varios meses, ese plazo no había sido confirmado oficialmente. La continuidad de las competencias dependerá de las decisiones que adopte la Justicia y de la regularización de las observaciones detectadas.
Preocupación por la definición del Turismo Carretera
La principal preocupación estaba centrada en el Gran Premio Coronación del Turismo Carretera, previsto para el 6 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras. La competencia debía cerrar el calendario de la categoría y definir al campeón de la temporada.
Si el circuito continuara inhabilitado para esa fecha, la Asociación Corredores Turismo Carretera tendría que evaluar una alternativa para realizar la última prueba. Sin embargo, hasta el momento no se había comunicado una modificación del calendario ni un posible escenario sustituto.
El autódromo permanecerá cerrado hasta que exista una nueva resolución judicial. Mientras tanto, las categorías zonales y nacionales que tenían compromisos previstos en el circuito aguardaban precisiones sobre la investigación y la posibilidad de retomar la actividad.