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Policiales Incendio de vehículo

Un auto se incendió durante la madrugada en Paraná y no hallaron a su propietario

Un Chevrolet Corsa Classic quedó envuelto en llamas durante los primeros minutos de este domingo, en inmediaciones de la plaza Juan B. Justo. Bomberos Voluntarios y Zapadores sofocaron el incendio y confirmaron que no hubo personas lesionadas.

13 de Septiembre de 2026
Incendio de vehículo en Paraná
Incendio de vehículo en Paraná Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

Un Chevrolet Corsa Classic quedó envuelto en llamas durante los primeros minutos de este domingo, en inmediaciones de la plaza Juan B. Justo. Bomberos Voluntarios y Zapadores sofocaron el incendio y confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Un automóvil se incendió durante los primeros minutos de este domingo en la intersección de las calles Sayos y Arenales, en inmediaciones de la plaza Juan B. Justo de Paraná.

 

Al llegar al lugar, el personal constató que un Chevrolet Corsa Classic se encontraba envuelto en llamas. Ante la situación, una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios inició rápidamente las tareas de extinción.

 

En el operativo también intervino personal de Bomberos Zapadores. Mediante un trabajo conjunto, los efectivos lograron sofocar por completo el fuego y dejaron la zona en condiciones seguras.

 

Según se informó, el incendio no provocó personas lesionadas. Además, el propietario del automóvil no fue localizado en el lugar al momento de la intervención.

 

Las causas que originaron el fuego no fueron precisadas y quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.

 

Imágenes

(fuente Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;)
(fuente Bomberos Voluntarios de Paraná)
(fuente Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;)
(fuente Bomberos Voluntarios de Paraná)
(fuente Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;)
(fuente Bomberos Voluntarios de Paraná)
(fuente Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;)
(fuente Bomberos Voluntarios de Paraná)

Temas:

Incendio de vehículo en Paraná auto quemado Paraná
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