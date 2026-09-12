Mirtha Legrand sigue internada: Juana Viale contó cómo está su abuela

La nieta de La Chiqui explicó cómo está su abuela

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, mientras evoluciona favorablemente del cuadro respiratorio que obligó a su hospitalización. A casi una semana de su ingreso, Juana Viale habló sobre la salud de su abuela y transmitió tranquilidad a los espectadores.

La conductora volvió a ponerse al frente de La noche de Mirtha este sábado y explicó por qué debió reemplazar nuevamente a la histórica conductora del programa.

“¿Y por qué estoy yo? Porque mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, expresó Juana al comienzo de la emisión.

Con su habitual sentido del humor, la nieta de Mirtha explicó que los médicos decidieron que permanezca internada para continuar con los controles y completar su recuperación.

“Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. La señora es eventera, ya estaría en todos lados”, bromeó. Luego agregó: “Los médicos le dicen: ‘No, mirá, chiquita, quedate un ratito’. Así que está ahí”.

El mensaje de Juana Viale para Mirtha Legrand

Durante el programa, Juana también aprovechó para enviarle un mensaje afectuoso a su abuela y contar que Mirtha continúa siguiendo las actividades desde la clínica.

“Está en la clínica, le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá, poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos”, expresó.

La conductora aseguró además que la evolución de Mirtha es positiva y describió cómo transcurren sus días mientras permanece bajo atención médica.

“Despreocúpense, que está bárbara. Ya toma el té, tiene amigas. Está haciendo lío en la clínica la abuela”, sostuvo entre risas.

De esta manera, Juana dejó un mensaje de tranquilidad sobre el estado de salud de la diva y destacó que permanece de buen ánimo, acompañada por familiares y amigos.

Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand

El último parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei fue emitido el viernes 11 de septiembre y confirmó que Mirtha continúa evolucionando favorablemente.

“Continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”, informó el centro médico.

El parte también señaló que la conductora recibe visitas durante su internación y permanece atenta a sus actividades personales.

“Está muy atenta a sus actividades personales y agradece a todos las muestras de cariño”, indicaron desde el sanatorio.

Si bien durante los últimos días había trascendido la posibilidad de que Mirtha recibiera el alta médica, finalmente los profesionales que siguen su evolución determinaron que continúe internada y bajo observación.

Según lo informado por el centro de salud, el lunes se conocerán nuevas novedades sobre su estado, mientras la conductora continúa con su recuperación del cuadro respiratorio.