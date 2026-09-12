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Policiales Operativos en Misiones

Detectaron dos cargamentos de marihuana en el río Paraná y secuestraron más de 400 kilos

Los cargamentos fueron encontrados durante dos procedimientos realizados por Prefectura Naval en Puerto Iguazú y Candelaria. La droga estaba distribuida en 24 bultos abandonados cerca de la costa y fue detectada tras tareas de investigación, vigilancia nocturna y rastrillajes en distintos sectores.

12 de Septiembre de 2026
Droga hallada en el río Paraná.
Droga hallada en el río Paraná.

Los cargamentos fueron encontrados durante dos procedimientos realizados por Prefectura Naval en Puerto Iguazú y Candelaria. La droga estaba distribuida en 24 bultos abandonados cerca de la costa y fue detectada tras tareas de investigación, vigilancia nocturna y rastrillajes en distintos sectores.

Más de 400 kilos de marihuana fueron secuestrados durante dos operativos realizados en distintos sectores del río Paraná, en la provincia de Misiones. Según informó Prefectura Naval Argentina, el cargamento fue valuado en conjunto en casi 1.700 millones de pesos.

 

Los procedimientos tuvieron lugar en Puerto Iguazú y Candelaria y se concretaron después de tareas previas de investigación y vigilancia. En ambos casos, los efectivos buscaban detectar posibles movimientos de estupefacientes provenientes desde Paraguay.

 

La droga fue encontrada en bultos abandonados cerca de la costa, sin que se informaran personas detenidas durante los procedimientos. Las actuaciones quedaron a disposición de distintas fiscalías federales de Misiones.

 

El operativo realizado en Puerto Iguazú

 

El primero de los procedimientos se desarrolló en Puerto Iguazú, luego de que los investigadores obtuvieran información sobre un posible ingreso de droga desde territorio paraguayo a través del río Paraná.

 

A partir de esos datos, Prefectura montó un dispositivo de vigilancia a la altura del kilómetro 1884, en una zona denominada Paraje Bosetti. Durante el operativo, el personal observó destellos de linternas provenientes de un sendero que comunicaba con la costa.

 

 

Los efectivos realizaron entonces un rastrillaje y encontraron diez bultos abandonados. En su interior había 279 panes de marihuana que, en conjunto, superaron los 200 kilos y fueron valuados en más de 874 millones de pesos.

 

Más de 210 kilos encontrados en Candelaria

 

El segundo procedimiento tuvo lugar en Candelaria, en inmediaciones de los kilómetros 1604 y 1605 del río Paraná. Allí también se habían recibido datos sobre un posible cruce de estupefacientes.

 

 

Prefectura instaló puestos de observación y desplegó patrullas en distintos sectores de la zona. Para las tareas nocturnas se utilizaron medios ópticos especiales que permitieron controlar los movimientos en cercanías de la ribera.

 

Tras inspeccionar el área, los agentes encontraron otros 14 bultos. Dentro había 153 paquetes con flores de marihuana, algunos envasados al vacío y otros acondicionados a granel.

 

El valor total del cargamento

 

La droga secuestrada en Candelaria superó los 210 kilos y fue valuada oficialmente en más de 809 millones de pesos. Sumada a la encontrada en Puerto Iguazú, la cantidad total incautada superó los 400 kilos.

 

 

De acuerdo con los valores informados por Prefectura, ambos cargamentos representan una suma cercana a los 1.700 millones de pesos. Todo el material quedó secuestrado como parte de las causas judiciales abiertas tras los operativos.

 

En el procedimiento de Puerto Iguazú intervino la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, a cargo de Aníbal Martínez, mientras que en Candelaria tomó intervención la Unidad Fiscal de Posadas, encabezada por Juan Andrés Stuber. Ambas fiscalías dispusieron el secuestro de los estupefacientes encontrados junto al río Paraná.

Temas:

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