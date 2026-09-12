Desde este domingo aumenta un peaje en la Ruta 14: los nuevos precios por categoría

Desde las 00 de este domingo 13 de septiembre comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario en el peaje de Colonia Elía, ubicado sobre la Ruta 14. La actualización fue comunicada por Autovía del Mercosur y se aplicará luego de la certificación realizada por Vialidad Nacional.

Para los automóviles incluidos en la Categoría 1, el valor será de $5.430,70 para quienes circulen utilizando TelePASE. En cambio, mediante la modalidad de pago electrónico la tarifa ascenderá a $10.861,40.

Las motocicletas, por su parte, abonarán $2.715,35 con TelePASE y $5.430,70 mediante pago electrónico. De esta manera, en ambas categorías el importe sin el sistema automático representa el doble del valor previsto para quienes cuentan con TelePASE.

Cuánto costará el peaje para vehículos de mayor porte

En la Categoría 2, donde se incluyen vehículos como colectivos, la tarifa del peaje será de $10.861,40 con TelePASE y de $21.722,79 mediante pago electrónico. Para la Categoría 3, los importes serán de $16.292,09 y $32.584,19, respectivamente.

La Categoría 4 tendrá un costo de $21.722,79 utilizando TelePASE y de $43.445,58 mediante pago electrónico. En tanto, los vehículos de la Categoría 5 deberán pagar $27.153,49 o $54.306,98, según el sistema elegido.

Para las categorías superiores también habrá incrementos. La Categoría 6 tendrá valores de $32.584,19 con TelePASE y $65.168,37 mediante pago electrónico; la 7 llegará a $38.014,88 y $76.029,77; mientras que la Categoría 8 alcanzará los $48.876,28 y $97.752,56.

Por qué se modifica la tarifa en Colonia Elía

Autovía del Mercosur informó que el nuevo esquema sobre la Ruta 14 se implementará en el marco de la Resolución RESOL-2026-1126-APN-DNV#MEC, luego de que Vialidad Nacional certificara el Sector 2 del Tramo Oriental.

Según explicó la concesionaria, el organismo nacional constató el cumplimiento de los trabajos de puesta en valor exigidos para que la estación pueda comenzar a operar con la tarifa que había sido ofertada durante el proceso licitatorio.

De esta manera, el nuevo precio comenzará a aplicarse desde el primer minuto de este domingo a todos los vehículos que atraviesen el peaje de Colonia Elía.

Ya habían aumentado otras estaciones de la Ruta 14

El cambio se produce pocos días después de la entrada en vigencia de otro cuadro tarifario en las estaciones de Yeruá y Piedritas. En esos puntos, los nuevos precios comenzaron a aplicarse desde las 00 del sábado 5 de septiembre.

El esquema mantiene valores diferenciados de acuerdo con el tipo de vehículo y el mecanismo utilizado para abonar. En todos los casos, TelePASE continuará siendo la modalidad con la tarifa más baja frente al pago electrónico.

Para los vehículos que circulen con permisos especiales, el costo se calculará tomando como referencia la tarifa correspondiente a la Categoría 1, multiplicada por la cantidad de ejes, a lo que se adicionará el IVA vigente. El nuevo cuadro del peaje de Colonia Elía sobre la Ruta 14 comenzará a regir este domingo 13 de septiembre.