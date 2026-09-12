Entre Ríos tendrá un fin de semana fresco e inestable: cuándo subirán las temperaturas

El tiempo en Entre Ríos estará marcado este sábado por condiciones inestables, presencia de lluvias en distintas zonas y un descenso de las temperaturas que se profundizará durante el domingo. De acuerdo con el pronóstico extendido, las máximas del fin de semana se mantendrán por debajo de los 20 °C en las principales ciudades de la provincia.

En Paraná, para este sábado se prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 15 °C, con probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40% durante buena parte de la jornada. También se esperan vientos de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h. El domingo descenderá la temperatura, con registros entre 7 °C y 13 °C.

Una situación similar se espera en La Paz, donde este sábado la máxima alcanzaría los 15 °C y la mínima sería de 9 °C. La probabilidad de lluvias llegará al 40% en algunos momentos del día. El domingo será todavía más fresco, con una mínima de 7 °C y una máxima de apenas 13 °C.

El domingo será la jornada más fría

En Gualeguay, el panorama será más frío: este sábado se anticipan valores entre 9 °C y 13 °C, con lluvias durante las primeras horas y ráfagas de hasta 50 km/h. Para el domingo, la máxima apenas llegará a 12 °C, mientras que la mínima descenderá hasta los 5 °C.

Concepción del Uruguay tendrá uno de los descensos más marcados del tiempo en Entre Ríos. Este sábado se esperan entre 10 °C y 14 °C, con probabilidad de precipitaciones durante buena parte de la jornada. El domingo, en tanto, la mínima podría caer hasta apenas 1 °C y la máxima se ubicaría en 12 °C.

En Federación, las temperaturas serán algo más elevadas durante el sábado, con una máxima prevista de 19 °C y una mínima de 10 °C. También existe probabilidad de lluvias aisladas. Para el domingo se anticipa un marcado descenso, con valores entre 7 °C y 14 °C.

Cuándo comenzarán a subir las temperaturas

La mejora comenzará a sentirse desde el lunes. En Paraná y La Paz se esperan máximas de alrededor de 18 °C, mientras que en Gualeguay se prevén 17 °C y en Concepción del Uruguay unos 16 °C. Federación también alcanzaría los 18 °C.

El martes continuará el ascenso térmico, con máximas cercanas a 20 °C en Paraná, La Paz y Federación, mientras que Gualeguay alcanzaría 19 °C y Concepción del Uruguay tendría alrededor de 19 °C. Además, el cielo comenzaría a mostrar mayor presencia de sol.

El miércoles se mantendrán condiciones estables, con máximas próximas a los 20 °C en buena parte de Entre Ríos. La ausencia de lluvias y la disminución del viento permitirán una recuperación progresiva después del fin de semana fresco.

El calor volverá hacia el final de la semana

El aumento más marcado llegará entre jueves y viernes. Para el jueves se esperan máximas de 22 °C en Paraná, La Paz, Federación y Concepción del Uruguay, mientras que Gualeguay podría alcanzar los 23 °C.

El viernes será, según el pronóstico extendido, la jornada más templada de la semana. Paraná, La Paz y Federación llegarían a los 23 °C, Concepción del Uruguay también rondaría ese valor y Gualeguay podría alcanzar una máxima de 24 °C.

De esta manera, el tiempo en Entre Ríos tendrá un fin de semana fresco e inestable, seguido por una recuperación sostenida de las temperaturas desde el lunes. El ascenso se hará más evidente hacia jueves y viernes, cuando volverán las máximas superiores a los 22 °C en gran parte de la provincia.