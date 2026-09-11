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Strobel: un conductor chocó contra un poste de alta tensión

El vehículo terminó sobre la banquina y quedó sin ocupantes al momento de la llegada de la Policía. Un vecino se presentó posteriormente y confirmó que no hubo personas lesionadas.

11 de Septiembre de 2026
Un vecino refirió a la policía que no hubo personas lesionadas
Un vecino refirió a la policía que no hubo personas lesionadas Foto: Jefatura Departamental Diamante

El vehículo terminó sobre la banquina y quedó sin ocupantes al momento de la llegada de la Policía. Un vecino se presentó posteriormente y confirmó que no hubo personas lesionadas.

Un accidente de tránsito generó la intervención policial durante la tarde de este viernes en Strobel, departamento Diamante. El hecho ocurrió sobre Avenida San Martín, donde un automóvil terminó sobre la banquina luego de impactar contra un poste de cemento perteneciente a la red de alta tensión.

 

Personal de la Comisaría Strobel, que se encontraba realizando recorridas de prevención por la jurisdicción, fue alertado sobre el siniestro y acudió rápidamente al lugar.

 

Al arribar, los efectivos encontraron un Chevrolet Agile que había colisionado contra la estructura del tendido eléctrico. En ese momento, no había ocupantes dentro del vehículo.

Foto: Jefatura Departamental Diamante
Foto: Jefatura Departamental Diamante

Confirmaron que no hubo personas lesionadas

 

Momentos después se presentó un vecino responsable del automóvil, quien informó a los efectivos que no había personas lesionadas como consecuencia del accidente.

 

Según manifestó, el siniestro se habría producido luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, sin que interviniera otro rodado.

 

El impacto provocó daños en el poste que sostiene la red de alta tensión, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado.

ENERSA trabajó para reparar los daños

 

Ante el riesgo generado por los daños en la estructura eléctrica, se solicitó la presencia de trabajadores de ENERSA, quienes quedaron a cargo de las tareas técnicas necesarias para reparar el tendido.

Foto: Jefatura Departamental Diamante
Foto: Jefatura Departamental Diamante

 

Mientras se desarrollaban los trabajos, la Policía de Entre Ríos mantuvo una consigna preventiva en la zona, con el objetivo de resguardar tanto a los peatones como a quienes circulaban por Avenida San Martín.

 

El operativo se extendió hasta la finalización de las tareas correspondientes y la normalización de las condiciones de seguridad en el sector.

Temas:

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