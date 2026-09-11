Bancarios recibirán un aumento del 1,7% en línea con la inflación: cuánto cobrarán

Se aplicará de manera retroactiva sobre los salarios de agosto.

La Asociación Bancaria acordó un aumento salarial del 1,7% correspondiente a agosto para todos los trabajadores del sector. Con la actualización, el salario inicial quedó establecido en $2.505.061 y superará los $2,57 millones al sumar la participación en las Ganancias.

Según informó el sindicato conducido por Sergio Palazzo, al sueldo básico se añadirán $72.413 en concepto de participación en las Ganancias, conocido como ROE. De esta manera, el ingreso total de referencia para un trabajador que comienza en la actividad alcanzará los $2.577.474.

El porcentaje acordado coincidió con la inflación de agosto informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La medida formó parte del mecanismo de actualizaciones periódicas que el gremio aplicó durante el año para acompañar la evolución de los precios.

Qué conceptos recibirán el incremento

El aumento alcanzará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales que perciban los empleados bancarios. La actualización abarcará tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos.

También se aplicará sobre los adicionales convencionales y no convencionales incluidos en los ingresos de los trabajadores de la actividad.

Con el nuevo ajuste, los salarios bancarios acumularon un incremento del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026, tomando como referencia las remuneraciones vigentes en diciembre de 2025.

El porcentaje representó un avance de dos puntos frente al acumulado registrado hasta julio. En los primeros siete meses del año, los ingresos habían alcanzado una mejora del 19,3%.

Desde La Bancaria señalaron que el mecanismo de revisión tuvo como objetivo que los trabajadores continuaran “salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

Cuánto cobrarán por el Día del Bancario

El sindicato también actualizó el monto mínimo que recibirán los empleados por el Día del Bancario, que se conmemora cada 6 de noviembre.

Con el incremento correspondiente a agosto, el piso del adicional quedó fijado en $2.233.175. Sin embargo, la cifra no será definitiva, debido a que deberá actualizarse nuevamente de acuerdo con los próximos ajustes salariales.

En julio, ese concepto se había establecido en $2.196.354. La nueva revisión representó un incremento de $36.820, equivalente a aproximadamente el 1,7%.

Las actualizaciones salariales de 2026

La Bancaria mantuvo desde principios de año un esquema de revisiones periódicas asociado a la inflación. En enero había acordado una suba del 2,9% y en febrero aplicó otro incremento del mismo porcentaje.

Durante los meses siguientes continuaron las actualizaciones. Una mejora del 2,6% llevó el acumulado del primer cuatrimestre al 12,3%, mientras que el aumento del 2,1% correspondiente a mayo elevó la variación al 14,7%.

En julio, el sindicato había acordado otro incremento del 2,1%, que ubicó el salario inicial más la participación en las Ganancias en $2.534.977.

Con la actualización del 1,7% correspondiente a agosto, el ingreso inicial total ascendió a $2.577.474 y la mejora acumulada desde diciembre alcanzó el 21,3%.