Descarriló un tren con 180 pasajeros en Francia: hubo 44 heridos y uno está grave

Francia. Al menos 44 personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, luego de que un tren regional de pasajeros descarrilara parcialmente este viernes por la noche cerca de la comuna de Cléon, en el departamento francés de Sena Marítimo.

El Transporte Express Regional (TER) trasladaba a 180 pasajeros y cubría la línea que conecta las ciudades de Ruan y Caen cuando ocurrió el accidente.

El ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, confirmó lo sucedido mediante una publicación en la red social X y brindó detalles sobre el despliegue de los servicios de emergencia.

#Francia 🚨🚆💥 Un tren con 180 pasajeros sufrió un descarrilamiento mientras realizaba el recorrido entre Rouen y Caen. 🇫🇷 El balance preliminar reporta 20 personas heridas, mientras equipos de emergencia, incluidos 140 bomberos, trabajan en la zona. 🚒🚑 📝KG pic.twitter.com/rPdvKEn4IH — acontecercomsv (@acontecercomsv) September 11, 2026

Amplio operativo de asistencia

Alrededor de 140 bomberos fueron movilizados hasta el lugar para asistir a los heridos y ayudar a los pasajeros que permanecían en la formación.

Los equipos de emergencia y las autoridades locales coordinaron las tareas de rescate junto con la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF), operadora del servicio.

Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas del descarrilamiento.