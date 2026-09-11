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Internacionales Operativo de emergencia

Descarriló un tren con 180 pasajeros en Francia: hubo 44 heridos y uno está grave

El servicio regional cubría la línea Ruan-Caen cuando descarriló parcialmente cerca de Cléon, en el noroeste de Francia. Unos 140 bomberos participaron del operativo de asistencia.

11 de Septiembre de 2026
Alrededor de 140 bomberos fueron movilizados.
Alrededor de 140 bomberos fueron movilizados.

El servicio regional cubría la línea Ruan-Caen cuando descarriló parcialmente cerca de Cléon, en el noroeste de Francia. Unos 140 bomberos participaron del operativo de asistencia.

Francia. Al menos 44 personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, luego de que un tren regional de pasajeros descarrilara parcialmente este viernes por la noche cerca de la comuna de Cléon, en el departamento francés de Sena Marítimo.

 

El Transporte Express Regional (TER) trasladaba a 180 pasajeros y cubría la línea que conecta las ciudades de Ruan y Caen cuando ocurrió el accidente.

El ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, confirmó lo sucedido mediante una publicación en la red social X y brindó detalles sobre el despliegue de los servicios de emergencia.

Amplio operativo de asistencia

 

Alrededor de 140 bomberos fueron movilizados hasta el lugar para asistir a los heridos y ayudar a los pasajeros que permanecían en la formación.

Los equipos de emergencia y las autoridades locales coordinaron las tareas de rescate junto con la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF), operadora del servicio.

Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas del descarrilamiento.

Temas:

Francia descarrilamiento tren heridos Cléon Sena Marítimo
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