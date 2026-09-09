Una Inteligencia Artificial habría resuelto en 88 horas un desafío matemático de más de dos décadas

La Inteligencia Artificial alcanzó un nuevo hito en el campo de las matemáticas, según anunció OpenAI. La compañía aseguró que uno de sus modelos más recientes logró resolver el denominado problema de existencia y suavidad de Navier-Stokes, uno de los siete “Problemas del Milenio” planteados hace más de dos décadas.

De acuerdo con la empresa, el sistema necesitó 88 horas para desarrollar una demostración matemática. “Esta es una culminación espectacular del arco que hemos visto en los últimos doce meses”, sostuvo Sébastien Bubeck, investigador de OpenAI, al describir el avance conseguido por la tecnología.

El problema se relaciona con las ecuaciones de Navier-Stokes, utilizadas para describir el movimiento de fluidos como el agua y el aire. El desafío matemático consiste, de manera simplificada, en determinar si determinadas soluciones de esas ecuaciones permanecen regulares indefinidamente o si pueden desarrollar singularidades bajo ciertas condiciones.

Uno de los siete Problemas del Milenio

El Instituto Clay de Matemáticas seleccionó en el año 2000 siete cuestiones consideradas entre los grandes desafíos pendientes de la disciplina y ofreció un premio de un millón de dólares por cada solución reconocida. Hasta ahora, solamente uno de esos problemas había sido oficialmente resuelto.

La eventual demostración generada con Inteligencia Artificial todavía deberá superar la revisión de especialistas independientes y los procedimientos necesarios antes de que pueda considerarse definitivamente aceptada por la comunidad matemática. OpenAI publicó un artículo con el desarrollo y una formalización realizada mediante Lean, un lenguaje utilizado para verificar demostraciones.

Para llegar al resultado, la empresa aseguró haber coordinado hasta 10.000 agentes de IA que trabajaron sobre diferentes caminos posibles. Los investigadores humanos participaron intercambiando información entre esos grupos. Dan Roberts, integrante de OpenAI, comparó esa tarea con “un abejorro que realiza una polinización cruzada entre distintos grupos”.

El debate sobre el papel de la IA en las matemáticas

El anuncio también reactivó una discusión entre especialistas sobre cómo la Inteligencia Artificial podría transformar la investigación matemática. Terence Tao, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y uno de los matemáticos más reconocidos del mundo, destacó la importancia de estos grandes interrogantes: “Estas preguntas son faros. Son grandes puntos de referencia que atraen los esfuerzos de los científicos humanos”.

Al mismo tiempo, Tao expresó reparos sobre un escenario en el que las máquinas logren resolver problemas extremadamente complejos con una intervención humana cada vez menor. “El esfuerzo necesario para resolver problemas suele ser muy instructivo. Te enseña algo”, explicó al señalar que el proceso de búsqueda también forma parte del avance del conocimiento.

OpenAI indicó que el desarrollo se apoyó, entre otras técnicas, en aprendizaje por refuerzo, un método mediante el cual los modelos realizan numerosos intentos y reciben señales sobre qué estrategias producen resultados correctos. En matemáticas, este sistema encuentra un terreno particularmente favorable porque muchas respuestas pueden verificarse de manera objetiva.

Una demostración que ahora deberá ser examinada

La compañía recurrió además a Lean, una herramienta que permite expresar razonamientos matemáticos de manera formal y comprobar que cada paso siga reglas lógicas. De esta forma, especialistas externos podrán analizar con mayor precisión la demostración presentada y buscar posibles errores o puntos que requieran correcciones.

No es el primer avance reciente de la Inteligencia Artificial en problemas matemáticos de alta complejidad. Durante 2026, distintas compañías anunciaron resultados sobre interrogantes que llevaban décadas abiertos, aunque algunos especialistas señalaron que determinadas soluciones se apoyaban fuertemente en conocimientos humanos previamente desarrollados.

El caso de Navier-Stokes supone un desafío considerablemente mayor por la relevancia histórica del problema. Si la demostración supera el proceso de revisión y termina siendo reconocida como válida, representaría un avance de enorme importancia para las matemáticas y un nuevo capítulo en el debate sobre hasta dónde pueden llegar los sistemas de Inteligencia Artificial en la producción autónoma de conocimiento científico.