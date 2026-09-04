Docentes completaron los cupos en 48 horas y se amplía la convocatoria para capacitación en IA

La respuesta a la convocatoria de Enseñar Conectados 2.0 superó todas las expectativas y las autoridades confirmaron que las inscripciones continuarán abiertas. Habrá tres cohortes.
La respuesta a la convocatoria de Enseñar Conectados 2.0 superó todas las expectativas. En menos de 48 horas, los docentes entrerrianos completaron la totalidad de los cupos originales disponibles para la capacitación en Inteligencia Artificial. Habrá tres cohortes.
El programa es impulsado por la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, el Consejo General de Educación (CGE) y la Fundación Potenciar Argentina, con el valioso acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Ante este masivo interés, y con el claro objetivo institucional de garantizar que ningún educador de la provincia se quede sin su formación gratuita con puntaje, las autoridades confirmaron que las inscripciones continuarán abiertas.
Para asegurar una experiencia virtual óptima dentro de la plataforma Atamá, el cursado se reorganizará de manera escalonada en tres cohortes consecutivas. Cohorte 1: inicia el 21 de septiembre, Cohorte 2: comienza el 5 de octubre, Cohorte 3: arranca el 19 de octubre.
Durante la semana del 14 de septiembre, se enviará un correo electrónico a cada docente informando detalladamente la cohorte asignada y su respectiva fecha de inicio.