La Joaqui y Tiago PZK fueron vistos juntos y crecen los rumores de romance: la foto que encendió las redes

La Joaqui y Tiago PZK quedaron en el centro de las miradas luego de ser vistos juntos durante una salida por el Ecoparque de Buenos Aires. La escena, que tuvo lugar durante una mañana de esta semana, rápidamente despertó rumores sobre un posible romance entre los dos referentes de la música urbana.

Según trascendió en el programa Puro Show, de El Trece, los artistas recorrieron el predio porteño acompañados por las dos hijas de La Joaqui. Una persona que se encontraba en el lugar los reconoció y llegó a fotografiarlos durante el paseo.

La información fue difundida por la panelista Pochi Frisciotti, quien aseguró que recibió el dato de una seguidora que se cruzó con ellos. “Se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos”, contó al aire.

La foto de La Joaqui y Tiago PZK que despertó las especulaciones

La imagen que comenzó a circular muestra a La Joaqui y Tiago PZK caminando por el Ecoparque junto a una de las hijas de la cantante. De acuerdo con el relato de la persona que los vio, ambos se mostraron relajados y con buena sintonía durante el recorrido.

Tiago PZK llevaba una campera oscura, mientras que La Joaqui vestía un conjunto deportivo blanco. La presencia de las hijas de la artista hizo que el encuentro tuviera un tono familiar, aunque la cercanía entre ambos fue suficiente para que comenzaran las especulaciones en redes sociales.

Por el momento, ninguno de los dos artistas confirmó que exista una relación sentimental. De hecho, la propia información difundida en televisión señala que ambos mantienen una amistad y que las versiones sobre un romance surgieron a partir de este encuentro y de otros indicios comentados en redes.

El particular regalo que Tiago PZK le habría hecho a La Joaqui

Otro detalle de la salida llamó especialmente la atención. Según reveló Pochi Frisciotti, durante el paseo Tiago PZK habría comprado un souvenir para La Joaqui: un burro.

El regalo fue interpretado como una referencia humorística a Luck Ra, expareja de la cantante. En redes sociales existe desde hace tiempo una comparación entre el cantante cordobés y el personaje del Burro de la película Shrek, por lo que el obsequio rápidamente generó comentarios y especulaciones.

“Ellos cantan juntos, son amigos, pero me gusta esta pareja”, habría comentado la panelista al contar el episodio en el programa.

La separación de La Joaqui y Luck Ra

Los rumores sobre Tiago PZK aparecen poco después de la separación de La Joaqui y Luck Ra, una de las parejas más conocidas de la escena urbana argentina.

La Joaqui con Luck Ra

El 29 de julio, la cantante confirmó públicamente que la relación había llegado a su fin después de aproximadamente dos años. En un mensaje publicado en sus redes sociales, explicó que la decisión estuvo vinculada con que ambos tenían “deseos de un futuro y etapas distintas” y pidió respeto para atravesar el momento.

Desde entonces, La Joaqui comenzó a compartir distintas publicaciones relacionadas con esta nueva etapa personal y profesional. Semanas después de la ruptura, su aparición junto a Tiago PZK volvió a poner su vida sentimental en el foco de la atención mediática.