Fiscalización electrónica en Paraná: dónde estarán las cámaras y cuánto costarán las multas

REDACCIÓN ELONCE
La fiscalización electrónica en Paraná sumará alrededor de 40 puntos para controlar semáforos, velocidad, celular, cinturón y transporte pesado. Elonce detalla dónde estarán, cómo se notificarán las infracciones y cuánto pueden costar las multas.
La fiscalización electrónica en Paraná avanzará con la incorporación de alrededor de 40 puntos de control destinados a detectar diferentes infracciones de tránsito. El sistema permitirá registrar cruces de semáforos en rojo, excesos de velocidad, giros indebidos, circulación de transporte pesado en sectores no habilitados, uso del celular al volante y falta de cinturón de seguridad.
El secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, brindó a Elonce precisiones sobre el funcionamiento de los dispositivos y explicó cómo serán notificadas las multas. La ampliación se enmarcó en el plan de Prevención y Seguridad Vial de la gestión municipal encabezada por la intendenta Rosario Romero.
Bolzán sostuvo que el objetivo central de la medida será modificar conductas riesgosas y rechazó que los controles persigan un propósito económico. “Entendemos que esto no es una medida recaudatoria. El municipio no quiere recaudar un centavo con esto. Ninguno debería cometer ninguna infracción de tránsito. Esto es lo que buscamos nosotros evitar”, afirmó.
Cuánto costarán las multas con la Unidad Fiscal a $2.135
El monto de las sanciones se determina mediante Unidades Fiscales (UF). Según el valor informado, una Unidad Fiscal equivale al precio de un litro de nafta del ACA, establecido en $2.135. De esta manera, es posible calcular cuánto representarían actualmente en pesos las multas previstas para las diferentes infracciones.
Cruzar un semáforo en rojo contempla una sanción de 200 a 400 UF, equivalente a entre $427.000 y $854.000. Para las infracciones por velocidad y circulación indebida de transporte pesado, el monto informado es de 300 UF, es decir, unos $640.500 tomando como referencia el valor indicado.
En tanto, el uso del teléfono celular durante la conducción contempla entre 150 y 500 UF, por lo que la sanción podría ubicarse entre $320.250 y $1.067.500. La misma escala, de 150 a 500 UF, corresponde a la falta de utilización del cinturón de seguridad. Los valores en pesos variarán en caso de modificarse el precio utilizado para determinar la Unidad Fiscal.
Dónde estarán los nuevos controles
La mayor parte de la ampliación estará destinada a fiscalizar el cruce de semáforos en rojo. Para esa infracción se proyectaron 38 nuevos puntos, configurados de acuerdo con las características de cada intersección y los distintos sentidos de circulación.
Entre las esquinas alcanzadas se encuentran Almafuerte y Juan B. Mihura; Almafuerte y Gobernador Maya; Almafuerte y Gobernador Mihura; Antonio Crespo y Francisco Soler; Uranga y Francisco Soler; Antonio Crespo y avenida Ramírez; Don Bosco y Gobernador Crespo; avenida Ramírez y El Paracao; Churruarín y Ayacucho; y avenida de las Américas y Pronunciamiento.
También habrá fiscalización en corredores de importante circulación, entre ellos las avenidas Zanni, Almafuerte, Ramírez, Ejército, Don Bosco y de las Américas. “Cada medida que tomamos en materia de seguridad vial tiene un objetivo central: prevenir. Queremos una ciudad donde se respeten las normas y donde podamos anticiparnos a las conductas que ponen en riesgo la vida de quienes circulan”, señaló Bolzán.
Cuándo se considera que se cruzó un semáforo en rojo
Una de las dudas habituales entre los conductores está relacionada con el momento exacto en el que las cámaras determinarán que existió una infracción. En particular, qué sucederá cuando un automóvil haya avanzado sobre la senda peatonal mientras cambia la luz del semáforo.
Bolzán explicó que quedar detenido sobre la línea no determinará automáticamente la existencia de una infracción. “En realidad el cruce de semáforo en rojo se toma previo a lo que sería la senda peatonal. Si te da en rojo previo a la senda peatonal y ya cruzaste la senda peatonal en rojo, ahí se habilita la infracción. Si no, no es infracción”, explicó.
El funcionario agregó que los puntos deberán encontrarse correctamente señalizados antes de comenzar a sancionar. Si eso no ocurre, indicó que el conductor podrá cuestionar la multa: “Si no está señalizado, es una medida también que se pueda hacer un descargo de eso”, sostuvo.
Cómo llegará la notificación de una multa
La incorporación de cámaras generó además interrogantes sobre cómo se informará al titular del vehículo acerca de una infracción. El secretario aseguró que existe un mecanismo establecido para que el ciudadano sea notificado y no tome conocimiento recién cuando realice otro trámite.
“Todo eso está ordenado, se hace a través de la Policía de Entre Ríos, que llega la notificación personal a la casa”, indicó Bolzán. Asimismo, señaló que ya se realizan comunicaciones que no necesariamente representan una infracción, sino que pueden funcionar como advertencias relacionadas, por ejemplo, con el cinturón de seguridad.
Los aproximadamente 40 puntos tampoco comenzarán a emitir sanciones todos al mismo tiempo. Antes de que cada dispositivo quede habilitado para fiscalizar deberá estar instalada la señalización correspondiente. “Todo tiene que estar señalizado correctamente”, enfatizó el funcionario.
Velocidad y giros indebidos, bajo vigilancia
La ampliación del sistema incluirá además siete nuevos puntos para fiscalizar la velocidad. Uno de los equipos fue instalado sobre avenida Uranga, aunque Bolzán aclaró que todavía no se encontraba habilitado para sancionar porque debía completarse previamente su señalización.
A estos dispositivos se sumarán cinco puntos para detectar giros indebidos. El Municipio apuntó de esa manera a desalentar maniobras que pueden representar riesgos para automovilistas y motociclistas, pero también para ciclistas y peatones.
“Respetar los límites de velocidad y las indicaciones de los semáforos es una responsabilidad individual que tiene consecuencias sobre toda la comunidad. Por eso, la fiscalización busca generar cambios de conducta y prevenir situaciones que puedan terminar en un accidente”, explicó Bolzán.
Qué pasa con los semáforos que no tienen segundero
Otra de las consultas estuvo relacionada con los contadores regresivos que anticipan el cambio de luces en algunas esquinas. El funcionario aclaró que su presencia no constituye un requisito para que el semáforo funcione correctamente ni para la implementación de los controles.
“No todos los semáforos tienen que tener segundero, eso es incorrecto. Se avanza en la colocación de segundero porque entendemos que te da previsibilidad en el paso”, señaló.
También hizo referencia a los cruces donde está permitido girar a la derecha. En particular, recordó una situación registrada en la zona de Almafuerte, donde la indicación que autorizaba la maniobra había quedado tapada. Según informó, el inconveniente fue posteriormente solucionado.
Celular al volante: qué ocurrirá con Uber y el uso del GPS
Las nuevas cámaras también podrán controlar la utilización del teléfono celular durante la conducción. La situación generó dudas especialmente entre quienes trabajan mediante aplicaciones de transporte y necesitan utilizar el dispositivo para seguir las indicaciones del GPS.
Bolzán diferenció entre llevar el celular en un soporte y manipularlo mientras se conduce. “La Ley Nacional de Tránsito lo que habilita es al manos libres. No aconseja el uso de celular ni estar hablando porque distrae, pero habilita el uso de manos libres”, explicó.
Sobre quienes trabajan mediante aplicaciones de viajes, puntualizó: “Si uno lo tiene, como en las aplicaciones, por ejemplo Uber, que van con el GPS puesto en el parabrisas, eso está habilitado. Lo que no se permite es estar hablando o estar escribiendo con la mano”. Por lo tanto, utilizar el teléfono colocado en un soporte como GPS no será considerado por sí mismo una infracción.
Cinturón de seguridad y funciones de las cámaras
Los controles capaces de detectar el uso del celular y del cinturón estarán distribuidos en distintos sectores. Entre los puntos mencionados aparecen Uranga y Soler, en inmediaciones del acceso al Túnel; avenida de las Américas y avenida Ramírez; avenida Ramírez y Uranga; y avenida Almafuerte y avenida Ramírez.
Bolzán aclaró que las cámaras no tendrán todas las mismas capacidades. “Cada una va a tener su función. La mayoría son de cruce al semáforo en rojo. Esa es la falta más grave que nosotros vemos”, señaló.
En ese sentido, agregó: “Va a haber algunos puntos que van a infraccionar el no uso del cinturón o el uso del celular cuando uno está conduciendo”. El esquema combinará así diferentes tipos de dispositivos de acuerdo con las características y los riesgos detectados en cada sector.
También controlarán la circulación del transporte pesado
La ampliación alcanzará además a camiones y otros vehículos de gran porte. El Municipio incorporará dos nuevos puntos destinados específicamente al transporte pesado, que se agregarán a los controles que ya se encontraban funcionando.
Estos equipos permitirán detectar vehículos que ingresen o circulen por arterias donde el tránsito pesado no esté autorizado. La finalidad, según se informó, será ordenar la circulación y reducir también el impacto que producen los vehículos de gran porte sobre la infraestructura vial urbana.
Bolzán precisó que la ampliación “se enmarca en el plan de Prevención y Seguridad Vial que lleva adelante la gestión de la intendenta Rosario Romero”. Además, destacó que la incorporación de tecnología permitirá “fortalecer la presencia del Estado en puntos estratégicos de la ciudad y trabajar sobre aquellas conductas que pueden derivar en siniestros viales”.
Las multas, una por una y su equivalente en pesos
Con una Unidad Fiscal de $2.135, los valores informados para las principales infracciones quedan de la siguiente manera:
Cruzar un semáforo en rojo: de 200 a 400 UF = $427.000 a $854.000.
Exceso de velocidad: 300 UF = $640.500.
Transporte pesado: 300 UF = $640.500.
Uso del celular: de 150 a 500 UF = $320.250 a $1.067.500.
Falta de cinturón de seguridad: de 150 a 500 UF = $320.250 a $1.067.500.