Murió una nena de 2 años tras ser atacada por dos dogos en una vivienda de Córdoba

Una nena de 2 años atacada por dos dogos murió este viernes como consecuencia de las graves lesiones sufridas dentro de una vivienda del barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba. Los animales pertenecerían a un tío de la pequeña.

El ataque ocurrió durante la mañana, cuando la víctima se encontraba en la casa de un familiar. Por circunstancias que todavía eran investigadas, los perros se abalanzaron sobre la menor y le provocaron heridas de extrema gravedad.

Tras el episodio, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias. Ingresó en estado crítico y, mientras era atendida, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

La trasladaron en estado crítico

Los profesionales consiguieron reanimarla y estabilizarla en primera instancia. Debido a la complejidad de su cuadro, resolvieron derivarla al Hospital de Niños para que recibiera atención especializada.

La pequeña ingresó al segundo establecimiento con una hemorragia masiva y lesiones de extrema gravedad. Ante esa situación, fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia.

El equipo médico realizó maniobras de reanimación durante más de una hora. Pese a los esfuerzos desplegados para salvarla, la nena finalmente murió por las heridas provocadas durante el ataque.

El impacto entre los policías

El procedimiento también generó un fuerte impacto emocional entre los efectivos policiales que acudieron a la vivienda y participaron del traslado de la víctima, según publicó Cadena3.

Debido a las características de la escena y a la edad de la pequeña, los agentes que intervinieron en el operativo debieron recibir asistencia psicológica.

La investigación buscará establecer en qué circunstancias se produjo el ataque, dónde se encontraban los responsables de la menor y qué medidas de seguridad existían dentro del inmueble.

Los perros pertenecían a un familiar

De acuerdo con la información conocida inicialmente, los dos dogos pertenecían al tío de la víctima. Las autoridades deberán determinar cómo los animales lograron acercarse a la niña y si estaban bajo la supervisión de alguna persona.

Las actuaciones quedaron orientadas a determinar las responsabilidades correspondientes.

Otros ataques fatales

La muerte ocurrió menos de un mes después del caso de Salvador, un niño de 3 años que falleció tras ser atacado por perros pitbull en Córdoba.

El nuevo episodio también se conoció mientras avanzaba el juicio por la muerte de Trinidad Ballesteros, una joven que fue atacada por dos dogos en la misma provincia.

Por ese hecho era juzgado José Nieto, señalado como responsable de los animales. Los casos volvieron a poner en discusión las condiciones de tenencia, cuidado y control de perros de gran porte.