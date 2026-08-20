Otro nene de 3 años fue atacado por un pitbull y recibió 65 puntos en la cara

Un nene de 3 años fue atacado por un pitbull y recibió 65 puntos en la cara como consecuencia de las graves heridas sufridas. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Remedios de Escalada, en Córdoba, y el pequeño permanecía internado luego de ser sometido a una intervención quirúrgica.

El animal, que sería una cruza con pitbull, pertenece al entorno familiar y vive en la misma vivienda. Según explicó la madre del menor a ElDoce, se trata de un perro de edad avanzada que además padece ceguera. El ataque se habría desencadenado cuando el niño pisó accidentalmente una de sus patas.

La mordida alcanzó principalmente la zona del pómulo y el perro soltó posteriormente al pequeño. Tras el episodio, el chico recibió las primeras atenciones en el Hospital Elpidio Torres y luego fue derivado al Hospital Infantil, donde quedó internado y fue operado debido a la magnitud de las lesiones.

Recibió 65 puntos y seguirá bajo observación

Pese a la gravedad de las heridas, la evolución posterior fue favorable. “Mi hijo está bien, está evolucionando bien”, afirmó la madre luego de la intervención quirúrgica.

La mujer detalló la magnitud de la lesión que sufrió el pequeño: “Tiene salido el cachete, estuvo a punto de cortárselo, en el hueso no tiene nada por suerte”. Como consecuencia de la mordida, los médicos debieron realizarle 65 puntos en el rostro.

Según manifestó la madre, los profesionales no esperan que el niño presente secuelas permanentes. Sin embargo, deberá continuar internado y permanecer bajo observación médica durante un período estimado de entre cinco y diez días para controlar su recuperación.

Tres graves ataques a niños durante agosto

El episodio volvió a encender las alarmas por la reiteración de ataques de perros a niños pequeños en Córdoba. Durante agosto se conocieron al menos otros dos casos de extrema gravedad, uno de ellos con desenlace fatal.

El pasado 13 de agosto, un nene de dos años sufrió heridas graves en el rostro y el cráneo al ser atacado por un dogo argentino en Villa Caeiro, en el Valle de Punilla. El hecho también ocurrió dentro de una vivienda y el animal sería propiedad de la familia del pequeño.

El niño recibió inicialmente asistencia en el Hospital Domingo Funes y posteriormente fue trasladado al Hospital de Niños de Córdoba, donde ingresó a terapia intensiva. Su evolución permitió luego que fuera derivado a una unidad de cuidados intermedios, aunque continuó bajo evaluación médica ante la posibilidad de necesitar una cirugía reconstructiva.

Un niño murió tras el ataque de un pitbull

Cuatro días antes de aquel episodio, otro ataque había provocado la muerte de un niño de apenas tres años. El hecho ocurrió en el barrio Villa La Lonja, también en Córdoba, cuando el pequeño fue atacado por un pitbull.

En aquella oportunidad, el ataque se produjo en un terreno baldío donde había una construcción precaria habitada por dos personas. El animal provocó heridas de gravedad en el rostro y el cuello del menor.

El niño fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield, pero los médicos constataron su fallecimiento poco después. La sucesión de episodios durante agosto reavivó la discusión sobre las medidas de prevención, la tenencia responsable y las condiciones de seguridad necesarias cuando perros de gran porte conviven con niños pequeños.