Bagnat explicó el cambio para las jubilaciones: "El cómputo es sobre el 82%", pero cambió la movilidad

Los recibos de jubilaciones en Entre Ríos presentaron modificaciones en septiembre a partir de la nueva legislación previsional y generaron consultas entre beneficiarios que advirtieron un cambio en la forma de visualizar sus haberes. El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, explicó a Elonce cómo funciona el nuevo esquema y aseguró que los montos percibidos hasta agosto fueron respetados.

Bagnat señaló que uno de los principales cambios consiste en la incorporación del código 5000, denominado sueldo previsional. Hasta agosto, los recibos mostraban distintos componentes que, sumados, conformaban el total de haberes. Desde septiembre, todos esos conceptos fueron concentrados en un único código.

Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos (Elonce)

"El total de haberes de agosto, el 100% de lo que está en los componentes de agosto, se trasladó al haber de septiembre en el código 5000", afirmó. Ante casos en los que los jubilados consideren haber cobrado menos, pidió consultar a la Caja: "Si hubiera algún error, estamos a disposición para corregirlo".

Cómo se pagará el aumento del 3,5%

A ese monto todavía deberá incorporarse el incremento correspondiente a septiembre. Bagnat explicó que, según la nueva ley, la movilidad de los jubilados provinciales queda vinculada al escalafón con mayor cantidad de aportantes, que actualmente corresponde al sector docente.

El aumento dispuesto para ese sector es del 3,5% y se incorporará mediante el código 5001. "El mismo día, en el mismo mes, todos los jubilados de la provincia van a percibir ese aumento", sostuvo Bagnat. La fecha de la liquidación complementaria será anunciada junto con la correspondiente a los docentes activos.

Además, aclaró que el porcentaje se aplicará sobre la totalidad de los componentes que conformaban el haber hasta agosto. Una vez abonado, la suma del código 5000 y el 5001 conformará el nuevo haber base que aparecerá en octubre bajo el código 5000.

Qué pasa con quienes iniciaron su jubilación antes del 21 de agosto

Otro punto que generó consultas está relacionado con las personas que habían iniciado su trámite jubilatorio antes de la reforma. Bagnat confirmó que quienes presentaron el expediente o solicitaron turno antes del 21 de agosto continuarán bajo las condiciones de la Ley 8732.

Quienes ya tenían una resolución firmada y habían comunicado el cese antes de esa fecha mantendrán las condiciones informadas. Si tenían resolución pero todavía no habían fijado el cese, podrán hacerlo hasta el 20 de octubre. En tanto, quienes todavía esperan la resolución tendrán 60 días desde su notificación para establecerlo.

"El 99% de los que tenían derecho jubilatorio antes del 21 de agosto están comprendidos en cualquiera de estos casos. No tienen que preocuparse absolutamente de nada", aseguró el titular de la Caja.

(Elonce)

La movilidad y el 82% para los jubilados

La reforma también modificó la referencia utilizada para actualizar los haberes. Los jubilados ya no seguirán las paritarias específicas del escalafón del que provenían, sino los incrementos correspondientes al sector con mayor cantidad de aportantes. Actualmente, esa referencia es la docencia.

Bagnat explicó que anteriormente convivían más de 80 escalafones y 57 municipios, además de sectores como energía, bancos y Justicia, con acuerdos salariales diferentes. Según sostuvo, esa diversidad provocaba importantes distorsiones dentro del sistema previsional.

Respecto del 82% móvil, aseguró que se mantiene como base de cálculo al momento de jubilarse. "El cómputo es sobre el 82% del cargo por la antigüedad", explicó, aunque aclaró que la movilidad posterior ya no estará directamente relacionada con los aumentos del trabajador activo perteneciente al mismo escalafón.

Qué hacer si se cobró menos

Bagnat reconoció que el nuevo recibo implica "un cambio más que nada cultural" y consideró necesario brindar información para evitar confusiones. "Informar bien, no desinformar, no asustar", señaló al referirse a las consultas surgidas durante los primeros días de implementación.

También explicó que una diferencia en el monto depositado puede responder a descuentos bancarios, créditos u otros conceptos que no necesariamente corresponden a la liquidación previsional. Por ese motivo, recomendó comparar específicamente el total de haberes de agosto con el código 5000 de septiembre.

Finalmente, indicó que cualquier jubilado que detecte una diferencia o no comprenda los conceptos de su recibo puede acercarse a la Caja para revisar su situación particular. "Todo tiene explicación. Todos nos podemos equivocar y confundirnos, pero estamos para llevar información y aclarar todas esas dudas", concluyó Bagnat.