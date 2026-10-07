Zaira Nara se reconcilió con el padre de sus hijos: cómo se confirmó la vuelta

Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron retomar su relación después de cuatro años separados. La confirmación llegó a través de Nora Colosimo, madre de la modelo, quien contó que su hija la autorizó a hablar públicamente sobre la reconciliación con el padre de Malaika y Viggo.

La noticia se conoció en LAM, donde Karina Iavícoli presentó la información sobre el regreso de la pareja. Colosimo, que participa del programa como panelista, confirmó la versión y expresó su alegría por esta nueva etapa.

Según publicó TN, Nora explicó que consultó directamente con Zaira Nara antes de dar detalles. “Como yo soy una angelita, fui a la fuente y se lo pregunté. Y ella me dijo ‘mirá, mamá, sí, yo te autorizo’”, relató.

La confirmación de Nora Colosimo

La madre de la modelo reconoció que la exposición de su vida privada es una de las cuestiones que su hija prefiere evitar. “Esta parte es la que a Zaira no le gusta del laburo”, señaló antes de contar la conversación que mantuvieron.

Al referirse al vínculo entre su hija y Von Plessen, Colosimo destacó el trato que conservaron durante los años separados. “Ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí”, afirmó.

También remarcó que ambos siguieron compartiendo la crianza de sus hijos. “Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, manifestó ante la celebración de sus compañeros de programa.

Qué contó sobre la nueva etapa de la pareja

Durante la conversación, le preguntaron si Zaira Nara y Jakob ya estaban viviendo juntos. Colosimo evitó confirmar una convivencia o ampliar la información: “Es todo lo que tengo para decir y es un montón”, respondió.

La reconciliación se produce cuatro años después del anuncio de separación realizado en septiembre de 2022. La confirmación pública de la vuelta fue transmitida por Nora, con la autorización que, según explicó, recibió de su hija.

Antes de conocerse la noticia, la modelo había recordado cómo fue su primera cita con Von Plessen en Un mediodía mejor, de Luzu. Al comenzar el relato no reveló su identidad y contó que habían hablado durante meses mientras él vivía en el exterior.

La anécdota de su primera cita con Jakob

“Veníamos chateando hace tres meses porque él estaba viviendo en el exterior. Llegó el día y yo me asusté”, recordó Zaira Nara. Explicó que dudaba entre ir a la casa de él o invitarlo a la suya, porque no sabía cómo se sentiría al conocerlo personalmente.

Finalmente, se encontraron en un departamento que él le aclaró que no era suyo porque el propio estaba en obra. La modelo contó que fue con su perrita, que comenzó a correr y ladrar cuando apareció una mujer: se trataba de la madre de Jakob.

La identidad del protagonista quedó clara cuando le preguntaron cómo había continuado aquel encuentro. “Después tuve dos hijos, pero en el momento no chapé ni nada”, respondió Zaira Nara, antes de revelar que hablaba de Von Plessen, con quien ahora retomó la relación.