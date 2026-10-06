Wanda Nara debuta como actriz de cine y reveló cuál fue la escena que más le costó

Wanda Nara sumará una nueva faceta a su carrera con su debut como protagonista en el cine. La conductora encabezará ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica que llegará a las salas argentinas el próximo 22 de octubre y en la que compartirá elenco con Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López.

La película fue dirigida por Hernán Guerschuny y se rodó durante tres semanas en Montevideo. Para asumir el papel principal sin experiencia cinematográfica previa, Nara realizó una preparación intensiva de apenas dos semanas junto al director de casting y coach actoral Pablo Ini.

“Fue un desafío enorme y me lo tomé con mucha responsabilidad”, contó Wanda sobre el proceso que atravesó para convertirse en Lucía, el personaje central de la historia.

De la televisión a la pantalla grande

La propuesta llegó después de que se frustrara otro proyecto cinematográfico que Wanda tenía previsto realizar en España. Poco después recibió la oferta para protagonizar la adaptación argentina de la película mexicana ¿Quieres ser mi hijo?, estrenada originalmente en 2023.

La historia sigue a Lucía, una mujer de 42 años que descubre que su pareja le fue infiel después de 15 años de relación. Tras la ruptura, regresa al departamento donde vivía cuando era soltera y conoce a Javier, su vecino de 23 años, interpretado por Bernasconi.

Lucía le propone al joven que se haga pasar por su hijo para ayudarla a conseguir el trabajo que desea. Sin embargo, el vínculo comienza a transformarse y ambos terminan replanteándose sus sentimientos y proyectos personales.

El primer beso que puso nerviosa a Wanda

Uno de los mayores desafíos apareció cuando llegó el momento de filmar las escenas románticas. Wanda reconoció que grabar el primer beso con Bernasconi fue uno de los momentos más difíciles del rodaje.

“Estaba renerviosa porque él es actor y yo no”, recordó. Incluso admitió que llegó a preguntarse cómo debía ubicarse frente a las cámaras para realizar la escena. “Creo que no sé besar, porque nunca me filmé besando”, contó sobre las dudas que le surgieron antes de la grabación.

La conductora definió aquel momento como “una traba” que ambos tuvieron que superar. Además, para preparar las escenas de mayor intimidad, los protagonistas trabajaron con una especialista que estableció previamente los límites y movimientos de cada secuencia.

Dos semanas para prepararse como actriz

El entrenamiento de Wanda incluyó ejercicios de respiración y relajación, trabajo sobre la entonación y prácticas para modificar algunos recursos que utiliza habitualmente frente a las cámaras de televisión.

Los ensayos comenzaron en su casa y se realizaban por la noche, después de sus otras obligaciones laborales. Posteriormente se incorporó Bernasconi para trabajar en la construcción del vínculo entre los protagonistas.

La conductora también encontró similitudes entre su propia historia y la de Lucía. Según explicó, la película aborda la posibilidad de volver a priorizar los proyectos personales después de haberlos postergado durante una relación. “En este último tiempo elegí un poco ese camino parecido al de Lucía: trabajar, hacer lo que me gusta y que eso me saque de mi comodidad”, expresó.

Cuándo se estrena la película de Wanda Nara

¿Querés ser mi hijo? tendrá su estreno en los cines argentinos el 22 de octubre de 2026. Además de Nara y Bernasconi, participan Jean Pierre Noher y Charo López.

El proyecto significará el debut cinematográfico de Wanda como protagonista. La conductora aseguró que ya recibió nuevas propuestas vinculadas con la actuación y adelantó que, después de la comedia romántica, le gustaría probar suerte en una película de terror.