Cuatro detenidos por intentar robar cables: tres fueron sorprendidos arriba de un árbol

Cuatro hombres fueron detenidos en dos procedimientos policiales realizados tras alertas por presuntos robos de cables. Uno de los operativos se concretó en San Benito, donde un sospechoso fue localizado debajo de una farola del alumbrado público, mientras que en el segundo caso tres personas fueron sorprendidas sobre un árbol mientras presuntamente cortaban cables en barrio San Agustín de Paraná.

La primera intervención se produjo en calle Mariza, en la localidad de San Benito, luego de que personal policial fuera comisionado por la Sala 911 ante un aviso que advertía sobre un hombre que estaría sustrayendo cables.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso debajo de una farola de alumbrado público y procedieron a demorarlo.

Tenía un tramo de cable, un cuchillo y una cuchara

Durante el procedimiento, los agentes encontraron entre las pertenencias del hombre un tramo de cable subterráneo, que presuntamente había sido cortado de una de las luminarias.

Además, secuestraron un cuchillo y una cuchara, elementos que, según la información policial, habrían sido utilizados para concretar la maniobra.

El fiscal en turno fue informado sobre lo sucedido y ordenó la detención del sospechoso y su posterior traslado a la Alcaidía.

Tres hombres fueron sorprendidos sobre un árbol

Otro procedimiento comenzó a partir de una alerta recibida por la Sala de Videovigilancia sobre la presencia de tres hombres que se encontraban sobre un árbol presuntamente cortando cables. El operativo se desplegó en la intersección de calles Los Ceibos y Galán, en Paraná.

Cuando los policías arribaron, observaron a los tres sospechosos, quienes descendieron del árbol e intentaron darse a la fuga, de acuerdo con el reporte oficial.

Los efectivos iniciaron la intervención y consiguieron demorarlos a pocos metros del lugar.

Durante este segundo procedimiento, la Policía secuestró dos rollos de cable que quedaron incorporados a las actuaciones. Tras comunicar la situación al fiscal en turno, se dispuso también la detención de los tres hombres y su traslado a la Alcaidía de Tribunales en Paraná.

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