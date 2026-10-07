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Policiales Investigación policial

Allanaron una casa en San Benito y detuvieron a un hombre tras una balacera

Un abuso de arma en barrio Nuevo Ilia derivó en un allanamiento en San Benito, donde la Policía secuestró dos armas calibre .22 y 22 cartuchos. Un hombre fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

7 de Octubre de 2026
Abuso de arma en barrio Nuevo Ilia: un detenido
Abuso de arma en barrio Nuevo Ilia: un detenido Foto: P.E.R.

Un abuso de arma en barrio Nuevo Ilia derivó en un allanamiento en San Benito, donde la Policía secuestró dos armas calibre .22 y 22 cartuchos. Un hombre fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

Una causa de abuso de arma en barrio Nuevo Ilia, en Paraná, motivó una investigación policial que derivó en un allanamiento en una vivienda de San Benito, donde fueron secuestradas dos armas de fuego y cartuchería. Además, un hombre fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

 

Según se informó, la denuncia fue recibida por personal de Comisaría Séptima luego de que personas que habían salido a trabajar durante la mañana encontraran vainas servidas en la vía pública, en inmediaciones de calle Maya y las vías. Los damnificados no habían advertido el episodio durante la madrugada, aunque habría testigos de lo ocurrido.

 

La investigación permitió establecer que existían amenazas previas que no habían sido denunciadas. A partir de registros de videovigilancia, los efectivos realizaron el seguimiento de los vehículos en los que presuntamente se movilizaban las personas vinculadas al hecho y solicitaron las correspondientes medidas judiciales.

 

Allanamiento en San Benito y secuestro de armas

 

Con autorización judicial, la Policía allanó un domicilio ubicado en la zona de avenida Paraná y Uruguay, en barrio San Pedro de San Benito, donde presumiblemente se encontrarían personas relacionadas con el episodio investigado.

 

Durante el procedimiento, quienes habitaban la vivienda entregaron voluntariamente dos armas de fuego calibre .22 y 22 cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron incorporados a la causa.

 

En el lugar fue detenido un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Fiscalía y posteriormente fue trasladado para su alojamiento en la Alcaidía de Tribunales.

 

 

Investigan conflictos previos entre las familias

 

De acuerdo con la información brindada durante el procedimiento, las personas involucradas registrarían conflictos anteriores y algunos antecedentes. Incluso, se indicó que ya se habían producido otros incidentes relacionados con las mismas familias.

 

La denuncia permitió identificar a una persona del barrio Nuevo Ilia que, según manifestó, mantiene inconvenientes “de vieja data” con la familia vinculada al domicilio allanado en San Benito.

 

La investigación continuará ahora bajo intervención de la Fiscalía para establecer las responsabilidades individuales y determinar las circunstancias en las que se efectuaron los disparos durante la madrugada.

Temas:

allanamiento barrio Illia
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