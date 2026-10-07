Un hombre de 81 años fue hospitalizado tras un choque y vuelco en la Ruta 127

Un choque entre una camioneta y un camión con acoplado terminó en un vuelco sobre la Ruta 127, en jurisdicción de Sauce de Luna. El conductor del vehículo menor, un hombre de 81 años, resultó lesionado y fue trasladado al hospital local.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 152 de la ruta nacional. Los vehículos involucrados fueron una Fiat Strada y un camión Scania, que circulaban en la misma dirección, desde Sauce de Luna hacia Federal.

De acuerdo con la información aportada por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, el camión habría iniciado una maniobra de sobrepaso en un tramo donde estaba prohibida. Esa secuencia forma parte de las circunstancias que las autoridades buscan esclarecer.

El impacto y el vuelco de la camioneta

Según el reporte, durante la maniobra la rueda delantera derecha del camión impactó contra el lateral izquierdo de la Fiat Strada. El contacto se produjo mientras ambos vehículos transitaban por la Ruta 127 hacia Federal.

A raíz del choque, la camioneta perdió estabilidad y terminó volcando sobre la calzada. Su conductor sufrió una lesión y necesitó asistencia médica tras el vuelco.

El hombre de 81 años presentaba un corte superficial en el codo izquierdo. Una ambulancia lo trasladó al hospital de Sauce de Luna para que recibiera atención y permaneciera en observación, según informó Federal Al Día.

La atención y las actuaciones en el lugar

El conductor del camión, de 26 años, resultó ileso. La información aportada no detalla otras lesiones entre las personas involucradas ni precisa cuánto tiempo permaneció hospitalizado el conductor de la camioneta.

En el lugar trabajaron efectivos del Puesto de Control Vial Federal y personal de la Comisaría de Sauce de Luna. Ambos intervinieron tras el choque y vuelco registrado sobre la Ruta 127.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir el accidente y establecer con precisión cómo ocurrió. Entre los puntos bajo análisis se encuentra la maniobra de sobrepaso atribuida inicialmente al camión.