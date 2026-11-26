REDACCIÓN ELONCE
El encuentro se desarrolló en el MiradorTEC de Paraná y reunió a representantes de distintas provincias. Autoridades nacionales y provinciales destacaron la importancia del intercambio de experiencias, la innovación, la educación y la modernización del Estado.
La 3º Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología se realizó este jueves en el MiradorTEC de Paraná. Por primera vez, Entre Ríos fue sede del encuentro nacional que reunió a representantes de las provincias para debatir e intercambiar experiencias vinculadas con la innovación y el desarrollo tecnológico.
La actividad contó con la participación del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Emanuel Gainza; y el subsecretario nacional de Ciencia y Tecnología, Ricardo Crespo.
"Estamos frente a una revolución tecnológica" y "necesitamos cooperar y trabajar en equipo", expresó Colello a Elonce, al destacar la importancia de estos encuentros para impulsar el desarrollo provincial.
Educación, tecnología y modernización del Estado
El secretario general de la Gobernación remarcó la necesidad de vincular la formación educativa con las nuevas demandas del mercado laboral. "El desafío más grande que tenemos como Estado es construir puentes entre la educación y la tecnología", sostuvo.
Por su parte, Crespo valoró las instalaciones del MiradorTEC y las iniciativas provinciales destinadas a promover el conocimiento. Asimismo, destacó la importancia de facilitar la vinculación entre los organismos científicos y el sector privado.
"El apoyo de la provincia a la investigación es fundamental", afirmó el funcionario nacional, quien también reivindicó el papel de la investigación básica y las humanidades en el desarrollo de los países.
Las iniciativas tecnológicas que impulsa Entre Ríos
Gainza destacó las políticas provinciales vinculadas con la modernización estatal, los encuentros tecnológicos como Campus Party y ConERTech, y las actividades de formación digital destinadas a diferentes grupos etarios.
Entre las iniciativas, mencionó las jornadas de aprendizaje sobre inteligencia artificial para estudiantes de escuelas primarias, la capacitación de 10.000 docentes en habilidades digitales y los cursos para adultos mayores orientados a prevenir estafas virtuales y utilizar herramientas tecnológicas.
Finalmente, Gainza resaltó la importancia de compartir conocimientos entre las distintas jurisdicciones. "Gran parte de las cosas que hemos podido implementar las hemos podido aprender de otras provincias", señaló, y ratificó la continuidad de la agenda entrerriana de ciencia y tecnología.