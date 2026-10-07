Policía sufrió una graves heridas tras chocar en moto contra una camioneta

Un policía sufrió lesiones graves este miércoles por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito entre una motocicleta y una camioneta. El siniestro ocurrió alrededor de las 7 en la intersección de calles 25 de Mayo y Vélez Sarsfield, en la ciudad de Victoria.

Por causas que eran materia de investigación, colisionaron una camioneta Ford F100, conducida por un hombre de 37 años, y una motocicleta Hero Pulse, en la cual se conducía el funcionario policial hacia su lugar de trabajo.

Como consecuencia del impacto, perdió el control del rodado y terminó chocando contra un comercio ubicado en la esquina.

Tras el accidente, una ambulancia trasladó al policía hasta el Policlínico local para recibir asistencia médica.

Luego de los estudios correspondientes, los profesionales determinaron que presentaba lesiones de carácter grave debido a una fractura en la pierna izquierda.

Según se informó oficialmente, ambos conductores circulaban con la documentación correspondiente y cumplían con las exigencias establecidas por las normas de tránsito.