Compraba productos de belleza con la tarjeta de una fallecida y le encontraron más de 400 artículos

Una mujer es investigada por presuntamente realizar numerosas compras con la tarjeta bancaria de una persona fallecida. La causa derivó en un allanamiento en su domicilio de La Boca, donde se encontraron más de 400 productos de belleza y otros objetos que quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento se realizó en un departamento ubicado en la calle Olavarría al 200, en el barrio porteño. La mujer fue identificada durante el operativo y notificada de la causa, mientras que los elementos encontrados fueron secuestrados para avanzar con la investigación.

Según informó TN, la denuncia sostiene que la imputada habría obtenido la tarjeta de la mujer fallecida y la habría utilizado para efectuar compras. Los investigadores intentan determinar cómo accedió a ese medio de pago y cuáles fueron las operaciones realizadas.

Qué encontraron en el departamento

Entre los artículos secuestrados había perfumes, cremas, maquillajes y brochas. En total, se contabilizaron más de 400 productos de belleza, cuya posible relación con las compras investigadas deberá establecerse en el expediente.

También se encontraron bolsos, carteras y una valija. Estos objetos fueron incorporados a la causa junto con el resto de los elementos que podrían estar vinculados con la presunta defraudación denunciada por el banco.

El allanamiento incluyó el secuestro de dos teléfonos celulares, una notebook y dos dispositivos Posnet. La información difundida no precisó qué función habrían tenido esos equipos en las operaciones bajo investigación.

La denuncia bancaria que inició la causa

La investigación comenzó a mediados de 2025, cuando la entidad que había emitido la tarjeta presentó una denuncia ante la Justicia. A partir de esa presentación, se reunieron datos sobre las compras efectuadas con el plástico.

Con el avance de las tareas, los investigadores identificaron a una mujer que estaría vinculada con esas operaciones. Luego buscaron establecer su domicilio para solicitar las medidas necesarias en el marco de la causa.

Antes del allanamiento, se realizaron tareas de vigilancia en distintos días y horarios para confirmar dónde residía. Una vez reunida esa información, la Justicia autorizó el ingreso al departamento de La Boca.

Qué busca determinar la Justicia

La medida fue ordenada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo. Participaron agentes de la División Investigaciones Comunales 4 de la Policía de la Ciudad, con apoyo de una unidad del DOEM.

La investigación deberá reconstruir cómo la tarjeta de la persona fallecida llegó a manos de la imputada y determinar el alcance de las compras atribuidas. La información publicada no detalló el monto total de las operaciones ni la cantidad de transacciones cuestionadas.

La mujer quedó notificada de la causa y los objetos secuestrados permanecen a disposición judicial. Su vinculación con los hechos continúa bajo investigación; la información difundida no indicó que se hubiera dispuesto su detención.