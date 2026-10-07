Marcharon en Colón para exigir justicia por joven muerto tras accidente

Familiares y amigos de Ian Sampallo, el joven de 25 años que murió como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 135, marcharon este martes por las calles de Colón para reclamar justicia y respuestas sobre la investigación.

La convocatoria contó además con la participación del Sindicato de la Carne y vecinos que se sumaron al pedido de la familia. La concentración comenzó a las 18 en plaza San Martín y desde allí los manifestantes caminaron hasta el Juzgado de Garantías y Transición.

Frente al edificio judicial colocaron carteles con fotografías de Ian y mensajes alusivos al reclamo. Posteriormente, la movilización continuó por calle 12 de Abril hasta la intersección con Hernández, donde finalizó.

“Estamos pidiendo justicia por Ian”

Antes de comenzar la marcha, Marilin, mamá del joven fallecido, explicó que la familia busca conocer qué ocurrió y pidió que un hecho semejante no vuelva a repetirse.

“Estamos pidiendo justicia por Ian y que esto no le pase a nadie más que vaya a ganarse el pan. Mi hijo iba a trabajar, nunca faltó”, expresó.

La mujer aseguró que, hasta el momento, la familia no recibió las respuestas que espera respecto del avance de la investigación.

“No tuvimos respuesta. No sabemos nada, por eso estamos haciendo esta marcha”, afirmó.

Marcharon en Colón para pedir justicia por Ian Sampallo (foto El Entre Ríos)

La familia dijo que no tuvo contacto con el otro conductor

La mamá de Ian también señaló que no tuvieron contacto con el conductor del otro automóvil involucrado en el choque.

“No sabemos quién es. En ningún momento se acercó ni mandó mensaje para pedir disculpas, ni nada”, sostuvo.

Marilin agradeció especialmente el acompañamiento recibido desde que ocurrió el siniestro.

“Los muchachos del Sindicato de la Carne nos apoyaron para hacer esta marcha. Estamos muy agradecidos con toda la gente de Colón y alrededores; gente que no conocemos nos apoyó desde el primer día”, manifestó.

Cómo fue el choque en el que murió Ian

El siniestro que posteriormente derivó en la muerte de Ian Sampallo ocurrió el 22 de agosto, alrededor de las 5.20, sobre la Ruta Provincial 135, a la altura del hipódromo de Colón.

Por causas que forman parte de la investigación, chocaron un Volkswagen Bora blanco, que circulaba en sentido este-oeste, y un Volkswagen Gol Trend gris, que transitaba en sentido contrario.

En el Bora viajaban Ian, un conductor de 32 años y otro acompañante de 19. Los tres se dirigían hacia un frigorífico para cumplir con su jornada laboral.

En el otro automóvil circulaban un hombre de 37 años y una mujer de 26.

Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados en ambulancia al hospital local. De acuerdo con las actuaciones iniciales de la causa, habían sufrido lesiones de carácter grave.

Esperan las pericias para noviembre

Tras el choque intervino personal policial y se realizaron diferentes medidas destinadas a reconstruir las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

La División Policía Científica efectuó tareas de planimetría y registro fotográfico, mientras que también se realizaron informes mecánicos sobre los vehículos involucrados.

La investigación incluye además estudios destinados a establecer las circunstancias del choque y análisis efectuados sobre muestras de sangre del conductor.

Según informó esta semana Fiscalía a El Entre Ríos, los resultados de las pericias estarían disponibles durante noviembre.

Esos estudios serán relevantes para avanzar en la reconstrucción del siniestro y determinar las circunstancias que terminaron con la muerte del joven de 25 años.