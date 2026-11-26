Los trabajadores metalúrgicos tendrán un aumento del 4% en sus salarios básicos en diciembre de 2026 y recibirán una suma no remunerativa de $40.000. La actualización forma parte del cronograma de incrementos escalonados que continuará durante los primeros meses de 2027.

Los nuevos valores modificarán la escala que se mantuvo sin cambios porcentuales durante noviembre. El ingreso final de cada trabajador dependerá de su categoría, las horas trabajadas y los adicionales que correspondan.

Según la planilla del acuerdo entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales, difundida por Ámbito, la escala detallada corresponde a la Rama 17, que comprende la actividad metalmecánica y otras actividades de la industria metalúrgica.

Cuánto cobrarán los metalúrgicos por hora en diciembre

Para el personal jornalizado, el básico por hora será de $4.852,02 para la categoría Ingresante; $5.256,19 para Operario Calificado; $5.664,91 para Medio Oficial; y $6.060,15 para Operario Especializado.

La escala continuará con $6.406,81 por hora para Operario Especializado Múltiple; $6.702,88 para Oficial; $7.220,05 para Oficial Múltiple; y $7.726,04 para Oficial Múltiple Superior.

El acuerdo también establece un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $1.219.153 para diciembre. Este parámetro no debe confundirse con el básico de cada categoría ni tomarse como un importe uniforme para todos los metalúrgicos.

De cuánto será el bono y cuándo habrá nuevos aumentos

La suma no remunerativa de diciembre será de $40.000 y acompañará el incremento de los básicos. Ese importe será inferior al previsto para noviembre, cuando el cronograma contemplaba un bono de $50.000 sin aumento porcentual.

En enero de 2027 se aplicará una suba del 2% y se mantendrá la suma no remunerativa de $40.000. Febrero no tendrá un incremento porcentual previsto, aunque conservará el mismo bono; para marzo se acordó un aumento del 3,5% y un pago no remunerativo de $25.000.

El entendimiento para los metalúrgicos contempla, además, una revisión de la evolución de los salarios frente a la inflación. Las partes fijaron una nueva reunión para la primera quincena de febrero de 2027 y un incremento del 4% desde abril que funcionará exclusivamente como base de cálculo para futuras negociaciones.