Hallaron muertas a 78 vacas de las 170 denunciadas como robadas en Corrientes

Una investigación iniciada por el faltante de unas 170 vacas dio un inesperado giro en Curuzú Cuatiá, Corrientes, luego de que la Policía Rural encontrara 78 animales muertos dentro del mismo establecimiento. La hacienda alojada en el campo pertenecería a productores de Chajarí, Entre Ríos.

El procedimiento se desarrolló en el establecimiento “La Emelina”, utilizado habitualmente para el pastoreo y recepción de ganado perteneciente a productores entrerrianos.

En principio, la denuncia advertía sobre la desaparición de aproximadamente 170 cabezas de ganado y planteaba la posibilidad de que se hubiera producido un robo. La magnitud del faltante motivó la intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental.

Ordenaron revisar los 18 potreros del establecimiento

El fiscal Oscar Cañete, a cargo de la investigación, ordenó un allanamiento y una inspección integral del campo para determinar qué había ocurrido con los animales.

A partir de esa disposición, efectivos de la Policía Rural comenzaron a recorrer a caballo y a pie los más de 18 potreros que integran el establecimiento.

Sin embargo, cuando habían inspeccionado solamente los primeros tres sectores del campo, los agentes realizaron el hallazgo que modificó el rumbo de la investigación.

Encontraron los cuerpos de 78 vacas adultas, algunos en avanzado estado de descomposición y otros cuya muerte habría sido más reciente, publicó El Litoral.

Hallaron 78 vacas muertas que serían de productores entrerrianos (foto El Litoral)

La investigación cambió de rumbo

El hallazgo hizo que la pesquisa dejara de concentrarse exclusivamente en la hipótesis inicial de un posible robo masivo de ganado.

Ahora, una de las principales incógnitas pasa por establecer qué provocó la muerte de semejante cantidad de animales y determinar si todos pertenecen al grupo denunciado como faltante.

El operativo, además, todavía no pudo completarse.

Las intensas lluvias, las condiciones meteorológicas adversas y el estado de los caminos rurales obligaron a los efectivos y profesionales veterinarios a suspender temporalmente las recorridas.

Todavía quedan numerosos potreros por revisar

Hasta el momento solamente fueron inspeccionados tres de los más de 18 potreros existentes en “La Emelina”.

Por ese motivo, los investigadores no descartan que durante la continuidad de las tareas puedan encontrarse más animales muertos o parte de la hacienda con vida.

El número definitivo de vacunos afectados, por lo tanto, todavía no fue establecido.

Las condiciones en las que fueron encontrados los animales también serán analizadas mediante las pericias correspondientes.

Buscan establecer si las vacas pertenecen a productores entrerrianos

La Fiscalía trabaja ahora sobre dos aspectos centrales.

Uno consiste en cotejar las marcas y señales del ganado para determinar si los 78 animales encontrados muertos corresponden efectivamente a los productores entrerrianos cuya hacienda se encontraba en el establecimiento.

El segundo punto será establecer las causas de la mortandad.

Los estudios veterinarios y las pericias sobre los restos serán determinantes para conocer qué ocurrió con los animales y establecer si existe algún factor común detrás de las muertes.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y todavía resta inspeccionar la mayor parte del establecimiento rural.