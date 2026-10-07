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Familias de Rosario del Tala contarán con las escrituras de sus viviendas sociales

En el marco de la política de regularización dominial que lleva adelante el gobierno provincial, a través del IAPV, se firmaron las escrituras correspondientes a grupos habitacionales que el organismo construyó en Rosario del Tala.

7 de Octubre de 2026
Firma de escrituras de viviendas sociales
Firma de escrituras de viviendas sociales Foto: Gobierno de Entre Ríos

En el marco de la política de regularización dominial que lleva adelante el gobierno provincial, a través del IAPV, se firmaron las escrituras correspondientes a grupos habitacionales que el organismo construyó en Rosario del Tala.

En el marco de la política de regularización dominial que lleva adelante el gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), se firmaron las escrituras correspondientes a grupos habitacionales que el organismo construyó en Rosario del Tala.

El acto se desarrolló en el Honorable Concejo Deliberante y fue encabezado por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y el presidente municipal, Juan Medina.

 

Schönhals destacó que "esta es una de las acciones de gobierno más lindas, la de estar firmando escrituras, porque estamos dando un nuevo paso para cumplir el sueño de muchos vecinos de poder tener el título de propiedad de sus casas, sentirse y ser dueños del lugar en donde habitan. Es algo maravilloso que dejarán de herencia para sus hijos y nietos".

Asimismo, destacó "el compromiso permanente del gobierno entrerriano con los vecinos que habitan nuestra provincia. Es prioridad del gobernador Rogelio Frigerio y todo su equipo de trabajo contribuir a la tranquilidad que significa para estas familias tener la propiedad de su casa".

De la firma participaron la escribana mayor de Gobierno, Sandra Taborda; el senador provincial, Juan Conti; el vocal del IAPV, José Artusi; y el director de la Regional Centro Este, Gabriel Bochatay, entre otras autoridades.

Temas:

IAPV Rosario del Tala
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