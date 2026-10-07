Motociclistas hacían “willy” y picadas, cayeron a un zanjón y terminaron detenidos

La zona donde se realizaban las maniobras

Dos jóvenes de 20 y 21 años fueron detenidos en la madrugada de este miércoles en Gualeguaychú, luego de realizar maniobras peligrosas en motocicletas, caer a un zanjón e intentar escapar de la policía.

El episodio ocurrió alrededor de las 00:30 sobre calle Asisclo Méndez, entre Simón y Lavayen, cuando efectivos de Comisaría Primera realizaban una recorrida preventiva y observaron un grupo de aproximadamente 15 motocicletas.

Según informó la Policía, los motociclistas circulaban en sentido oeste-este y realizaban maniobras conocidas como “willy” y aparentes picadas, con el consecuente riesgo para otros conductores y peatones.

Perdieron el control y cayeron a un zanjón

En determinado momento, el grupo sobrepasó una barredora municipal que circulaba en el mismo sentido. Durante esa maniobra, dos motociclistas invadieron el carril contrario mientras realizaban las acrobacias.

Cuando intentaron regresar a su carril, ambos motociclistas perdieron el control, despistaron y terminaron dentro de un zanjón de aproximadamente dos metros de profundidad, ubicado en el sector norte de calle Asisclo Méndez.

Intentaron escapar y fueron aprehendidos

Tras la caída, los jóvenes abandonaron las motocicletas y, una vez que lograron salir del zanjón, intentaron darse a la fuga.

Los efectivos les impartieron la voz de alto, pero hicieron caso omiso. Finalmente, fueron alcanzados y aprehendidos en el lugar.

Los jóvenes circulaban en una Motomel Blitz y una Honda CG Titán. Desde la fiscalía se dispuso la detención de ambos por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad.

Además, intervino personal de Tránsito Municipal, que confeccionó las correspondientes actas de infracción y dispuso la retención de las motocicletas debido a que carecían de la documentación exigida.