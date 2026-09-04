Despistó en el acceso a Piedras Blancas, chocó contra una vivienda y resultó herido

REDACCIÓN ELONCE
Un joven de 22 años protagonizó un despiste en el acceso a Piedras Blancas y chocó contra la columna de ingreso de una vivienda. Pese a la violencia del impacto, sufrió lesiones leves, confirmaron a Elonce.
Un despiste en el acceso a Piedras Blancas se registró durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta L, a la altura de la curva del Cementerio Municipal. Un Volkswagen Vento salió de la calzada y terminó impactando contra el ingreso de una vivienda.
Personal de la Comisaría de Piedras Blancas, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz, acudió al lugar tras recibir el aviso sobre el siniestro. Al arribar, los efectivos constataron que el automóvil había colisionado contra una columna ubicada en el acceso a la propiedad.
El vehículo era conducido por un joven de 22 años, quien recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín de Hernandarias para una evaluación médica.
Confirmaron que sufrió lesiones leves
Fuentes vinculadas al procedimiento confirmaron a Elonce que, pese a la violencia del impacto, el conductor solamente sufrió lesiones de carácter leve.
Tras el accidente, se solicitó la intervención de personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el despiste.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría de Piedras Blancas. Hasta el momento no se informaron las causas que provocaron que el Volkswagen Vento saliera de la calzada.