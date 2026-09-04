Grooming a una adolescente en Concepción del Uruguay: allanaron una vivienda y secuestraron dispositivos digitales

Un caso de grooming en Concepción del Uruguay es investigado luego de que la madre de una adolescente de 15 años denunciara que su hija era acosada y amenazada a través de un perfil de Instagram. En el marco de la causa, la Policía allanó una vivienda y secuestró dispositivos que serán sometidos a peritajes.

De acuerdo con la investigación, la adolescente sufría un acoso sistemático desde una cuenta de la red social. A través de ese perfil, el emisor le exigía el envío de material de contenido sexual explícito y la amenazaba en caso de que se negara a cumplir con sus pedidos, confirmaron fuentes policiales a Elonce.

Las intimidaciones, según se informó oficialmente, alcanzaban no solamente a la integridad física de la adolescente, sino también a sus familiares y su círculo de amistades. Ante la situación, la madre de la joven realizó la denuncia que dio origen a la investigación por los presuntos delitos de grooming y coacciones.

Allanamiento y secuestro de dispositivos

Durante las primeras horas del jueves, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal concretó un allanamiento en un domicilio de Concepción del Uruguay.

Durante la inspección de la propiedad, los investigadores secuestraron un teléfono celular y elementos informáticos considerados de interés para la causa. En la vivienda allanada se encontraba un joven de 24 años, quien fue notificado formalmente del mandamiento judicial durante el procedimiento.

Los dispositivos quedaron a resguardo y serán sometidos a pericias técnicas para intentar extraer evidencia digital que permita avanzar en la investigación y determinar las circunstancias en las que se produjeron las amenazas.

La investigación continúa

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Familia Nº 1, con intervención de la fiscal María Albertina Chichi. Del procedimiento también participaron efectivos de la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, Comisaría Primera y División Policía Científica.

La investigación continuará ahora con el análisis de los dispositivos secuestrados, mientras la Justicia busca establecer la responsabilidad penal en los hechos denunciados y determinar quién se encontraba detrás del perfil utilizado para contactar y amenazar a la adolescente.