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Policiales Concepción del Uruguay

Robo a una marroquinería en Concepción del Uruguay: allanaron una vivienda y recuperaron parte de lo sustraído

El allanamiento se realizó en Concepción del Uruguay tras el robo a un comercio ubicado sobre calle Balbín. Identificaron a un hombre de 26 años y quedó supeditado a la causa. La Policía secuestró indumentaria y recuperó parte de los elementos denunciados como robados.

4 de Septiembre de 2026
Allanamiento por robo a marroquinería en Concepción del Uruguay.
Allanamiento por robo a marroquinería en Concepción del Uruguay. Foto: (PER)

El allanamiento se realizó en Concepción del Uruguay tras el robo a un comercio ubicado sobre calle Balbín. Identificaron a un hombre de 26 años y quedó supeditado a la causa. La Policía secuestró indumentaria y recuperó parte de los elementos denunciados como robados.

Un allanamiento por el robo a una marroquinería en Concepción del Uruguay arrojó resultados positivos durante la noche del jueves, en el marco de una investigación encabezada por personal de la Comisaría Tercera.

 

Según fuentes policiales, la causa se inició luego de un robo perpetrado en un comercio dedicado a la marroquinería, ubicado sobre calle Balbín. De acuerdo con la denuncia realizada por el damnificado, desconocidos habrían forzado la puerta de acceso para ingresar al establecimiento y sustraer diversos elementos.

 

 

Secuestraron indumentaria y recuperaron elementos robados

 

Con una orden de allanamiento emitida para un domicilio de la ciudad, el procedimiento se concretó alrededor de las 19:30 horas en una vivienda ubicada en inmediaciones de 8 del Norte Bis y Cabo Oscar Labalta. Allí, los efectivos notificaron a un joven de 26 años, quien fue trasladado a sede policial para su correcta identificación.

 

 

Según se informó, el hombre quedó supeditado a la causa. Durante la requisa del inmueble, los agentes procedieron al secuestro de indumentaria que habría sido utilizada al momento de cometer el ilícito.

 

 

Posteriormente, mediante la continuidad de las tareas investigativas, la Policía logró recuperar parte de los elementos que habían sido sustraídos del comercio.

 

 

La investigación continúa

 

Las actuaciones permanecen abiertas con el objetivo de determinar las circunstancias del hecho y recuperar la totalidad de los objetos denunciados como robados.

 

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, mientras se desarrollan nuevas diligencias vinculadas al hecho ocurrido en el comercio de calle Balbín.

 

Temas:

Concepción del Uruguay Robo allanamiento secuestro
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