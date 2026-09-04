Crimen del arquitecto Bassi: hallaron la moto robada a la víctima

Los detenidos por el crimen del arquitecto y la moto hallada

En el marco de la investigación por el crimen del arquitecto Rodolfo Augusto Bassi, hallado sin vida en un departamento del barrio Paraná XIV de la capital entrerriana, la Policía recuperó la motocicleta que había sido sustraída a la víctima.

Por el hecho, hay dos hombres detenidos, de 48 y 52 años. Se prevé que este viernes se realice una audiencia en la que podría definirse su situación procesal. Según confirmaron a Elonce, el sujeto que había sido aprehendido en Federal, mientras intentaba escapar a otra provincia, ya está en Paraná y tenía en su poder elementos que pertenecían a Bassi.

Otro avance relevante se produjo durante las últimas horas de la tarde de este jueves, cuando personal de la División Homicidios localizó la motocicleta perteneciente al arquitecto. El vehículo había desaparecido luego del crimen y su recorrido constituye uno de los elementos analizados por los investigadores.

Foto: PER

Qué reveló la autopsia de Bassi

El cuerpo de Bassi fue encontrado el miércoles al mediodía en un departamento del barrio Paraná XIV. Sin embargo, las primeras pericias ubicarían la muerte durante la noche del martes.

La preocupación comenzó cuando el arquitecto dejó de responder mensajes de WhatsApp durante la tarde de ese día. Ante la falta de noticias, familiares y allegados comenzaron a buscarlo hasta que finalmente se produjo el ingreso a la propiedad.

Un efectivo policial accedió al departamento por el sector trasero y encontró a Bassi sin vida en el piso. En el lugar había rastros de sangre y se dio intervención a las áreas especializadas para preservar y analizar la escena.

Investigan los golpes que provocaron la muerte

Entre los elementos secuestrados durante las pericias se encuentra una maza con manchas de sangre y restos capilares, que será sometida a los estudios correspondientes para determinar su vinculación con el homicidio.

En tanto, el informe preliminar de la autopsia determinó que la víctima presentaba múltiples lesiones y golpes en el cráneo, que habrían resultado mortales.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que el homicidio podría haberse producido en el contexto de un robo.

Dos hombres permanecen detenidos

En el marco de la investigación fueron detenidos dos hombres, de 48 y 52 años. Uno de ellos fue localizado por efectivos policiales en la zona de Bajada Grande, en Paraná. El otro fue interceptado mientras viajaba en un colectivo hacia la provincia de Misiones. Tras emitirse una alerta, personal policial detuvo el ómnibus sobre la Ruta Nacional 127, a la altura de Federal.

Los detenidos por el crimen del arquitecto

El detenido permanecía en esa ciudad a la espera de su traslado a Paraná. Hasta el momento, ninguno de los dos fue formalmente imputado por el homicidio, situación que podría modificarse durante la jornada de este viernes de acuerdo con el avance de las actuaciones judiciales.

Recuperaron la motocicleta del arquitecto

Las cámaras de seguridad y diferentes testimonios forman parte de las evidencias analizadas para reconstruir los movimientos ocurridos después del crimen. Dentro de esa pesquisa, personal de la División Homicidios logró localizar la moto que había sido robada al arquitecto. Estaba en la vivienda de una tercera persona.

El testimonio de quien tenía el vehículo también será incorporado a la investigación, mientras se intenta determinar cómo llegó la motocicleta hasta ese lugar y reconstruir su recorrido desde el departamento donde fue encontrado Bassi.

La causa está a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra.