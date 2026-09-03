Detuvieron a un hombre que habría estado narcotizado tras ser acusado de agredir a su pareja

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre fue detenido acusado de agredir a su pareja luego de que la joven pidiera auxilio al 911. La víctima sufrió lesiones y recibió asistencia médica. Intervinieron la Fiscalía y Drogas Peligrosas.
Un hombre fue detenido acusado de agredir a su pareja, una joven de 19 años, durante la noche del miércoles en una vivienda de calle Moreno, en Villaguay. La Policía acudió al lugar luego de recibir un pedido de auxilio a través del 911.
Según se informó, el sospechoso, de 34 años, se encontraba presuntamente bajo los efectos de estupefacientes. Los efectivos lograron controlarlo y solicitaron asistencia médica para la víctima, quien presentaba lesiones.
Posteriormente intervinieron personal de Asuntos Judiciales y efectivos de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las actuaciones y secuestraron elementos considerados de interés para la investigación.
Intervino la Fiscalía
Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del hombre, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continuaban las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.