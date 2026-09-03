Descuentos en combustibles: cómo ahorrar hasta 30% durante septiembre

Los descuentos en combustibles durante septiembre alcanzan hasta el 30% en YPF, Shell, Axion y Puma. Bancos, billeteras y aplicaciones ofrecen reintegros según el día y el medio de pago.
Los descuentos en combustibles durante septiembre vuelven a convertirse en una alternativa para reducir el gasto al momento de llenar el tanque. YPF, Shell, Axion y Puma ofrecen beneficios mediante sus aplicaciones, programas de fidelización y acuerdos con bancos y billeteras virtuales, con rebajas y reintegros que pueden alcanzar el 30%.
La clave para obtener el mayor ahorro está en combinar correctamente la estación de servicio, el día de carga y el medio de pago. Algunas promociones son exclusivas para combustibles premium, otras requieren utilizar MODO o las aplicaciones de las petroleras y también existen diferencias importantes entre los topes semanales y mensuales.
Entre las entidades con mayor presencia aparece Banco Nación: mediante BNA+ ofrece los viernes un 20% de reintegro en estaciones adheridas, abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de MODO. El beneficio contempla un tope mensual unificado de $10.000 por cliente.
YPF: beneficios con bancos y la aplicación
YPF concentra buena parte de sus promociones en la App YPF. Los clientes del Banco Nación pueden acceder los viernes al 20% mencionado anteriormente, mientras que Banco Galicia ofrece los lunes hasta 15% de ahorro para determinados clientes Éminent que abonen mediante MODO con tarjetas Visa o Mastercard.
Banco Macro también dispone de beneficios para cargas en la petrolera. Los miércoles, el reintegro puede ubicarse entre el 20% y el 30% para combustibles premium cuando se abona con MODO desde la App Macro. El porcentaje depende del segmento al que pertenezca el cliente.
A través del ecosistema de YPF también existen alternativas propias. Los socios ServiClub pueden acceder en días seleccionados a ahorros de hasta 12% en Infinia e Infinia Diesel pagando con dinero en cuenta. A eso se agregan beneficios por autodespacho y Carga Inteligente, además de la posibilidad de canjear puntos por vouchers de entre $1.500 y $4.000.
Los bancos provinciales también ofrecen reintegros
Banco Provincia mantiene promociones especiales mediante sus tarjetas de crédito vinculadas con MODO o enroladas en las aplicaciones oficiales de las estaciones. Los reintegros pueden alcanzar el 25%, dependiendo de las condiciones de cada beneficio.
En tanto, Banco Ciudad ofrece hasta 15% los domingos en determinadas promociones, mientras que los bancos pertenecientes al Grupo Petersen —San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz— cuentan con reintegros de entre 10% y 20% los viernes, según la tarjeta y modalidad de pago utilizada.
También aparecen Banco Credicoop, con reintegros de entre 15% y 20% los viernes mediante MODO; Banco Comafi, con promociones de entre 10% y 20% los lunes; y diferentes fintech y billeteras que ofrecen descuentos en jornadas determinadas.
Shell: descuentos con Shell Box y combustibles V-Power
Shell concentra buena parte de su esquema promocional en Shell Box. Los miércoles, la aplicación permite acceder a un 10% de descuento en cargas de Shell V-Power Nafta y Diesel, sujeto a las condiciones y topes correspondientes.
Además, existen acuerdos con entidades financieras. Los clientes de Banco Santander pueden encontrar los jueves descuentos de 15% y beneficios superiores para determinados segmentos, utilizando tarjetas habilitadas y los canales de pago establecidos en la promoción.
Shell Box cuenta, a su vez, con un programa de fidelización mediante el cual los usuarios acumulan puntos por las cargas realizadas. Posteriormente pueden utilizarse para obtener beneficios tanto en combustibles como en las tiendas Shell Select.
Axion: promociones distribuidas durante la semana
Axion Energy presenta una oferta amplia mediante la aplicación ON y acuerdos con diferentes entidades. Los lunes y viernes, ON ofrece un 10% de descuento en cargas de combustibles Quantium en las estaciones participantes.
A los beneficios propios se agregan promociones bancarias. Banco Nación mantiene los viernes el 20% con BNA+, mientras que Banco Patagonia puede alcanzar un reintegro del 25% los jueves para determinados segmentos, con un límite mensual.
También existen opciones con Banco Ciudad, Brubank, Credicoop, Comafi, Columbia y Galicia. En estos casos, los porcentajes, días habilitados y topes varían, por lo que resulta fundamental consultar las condiciones antes de realizar la carga.
Puma: descuentos los miércoles y domingos
Puma Energy estructura sus principales beneficios alrededor de Puma Pris. Los miércoles ofrece un 10% de descuento directo para cargas de Súper, Max Premium e Ion Diesel. Los domingos también contempla un 10% de ahorro en combustibles, con un tope de $4.500 por transacción y hasta dos operaciones mensuales por usuario.
Los viernes, quienes sean clientes de Banco Nación también pueden utilizar el beneficio de BNA+, con un reintegro del 20% y un límite mensual unificado de $10.000 por cliente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Puma Pris permite además integrar diferentes alternativas de pago y acumular puntos mediante su programa de fidelización. De esa manera, la petrolera busca concentrar dentro de la aplicación tanto la operación en el surtidor como los beneficios disponibles.
Cómo conseguir el mayor ahorro al llenar el tanque
Para maximizar los descuentos en combustibles durante septiembre, no alcanza únicamente con observar el porcentaje anunciado. El tope de devolución puede determinar cuánto dinero efectivamente recuperará el usuario y, en muchos casos, existe un monto máximo mensual por cliente.
También debe verificarse el canal exigido. Una misma tarjeta puede acceder al beneficio únicamente cuando la operación se realiza mediante MODO, la billetera del banco o la aplicación oficial de la estación. Pagar directamente con el plástico puede dejar al consumidor fuera de la promoción.
Por último, resulta conveniente revisar las condiciones de cada beneficio antes de cargar, ya que los bancos y petroleras pueden modificar estaciones adheridas, combustibles alcanzados, topes o mecanismos de pago.