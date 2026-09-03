Motta valoró los proyectos del Desafío de Innovación: "Los resultados no son casualidades"

REDACCIÓN ELONCE
La jornada final del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026 en el CPC reúne a 10 equipos y 47 estudiantes de cinco universidades. Héctor Motta, presidente de AFIDEER, destacó el trabajo realizado para acercar a los jóvenes al emprendedurismo y convertir investigaciones en soluciones concretas.
El Desafío de Innovación Entre Ríos 2026 desarrolla su jornada final en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná con 47 estudiantes de cinco universidades, que presentan soluciones para problemáticas concretas de la provincia. Héctor Motta, empresario y presidente de la Asociación para la Formación, Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos (AFIDEER), destacó a Elonce el crecimiento de una iniciativa que busca vincular formación académica, investigación, innovación y emprendedurismo
"Fueron tres días intensos. Esto es la síntesis del trabajo anual sobre investigación, desarrollo, promoción e innovación, y de transmitirle esto al alumnado y encontrar respuesta", expresó Motta. En ese sentido, remarcó que desde AFIDEER llevan cuatro años trabajando en iniciativas de estas características, con actividades desarrolladas principalmente en Paraná y también en Libertador San Martín.
El empresario puso especialmente en valor la respuesta de los jóvenes. "Hemos conseguido, tanto en 2025 como en 2026, sacar de la zona de confort al alumnado, ponerlo en actividad, contagiarlo con el mundo emprendedor y mostrarle que realmente hay un camino de vida distinto", afirmó.
Investigación, innovación y oportunidades
Motta sostuvo que la formación académica puede convertirse en el punto de partida para generar proyectos propios o trasladar conocimientos al sector productivo. "El emprendedurismo es una de las posibilidades que ofrece para emprender una actividad y, en el caso de la investigación, poder trasladar innovaciones y ponerlas al servicio de las empresas", explicó.
Además, destacó que ya existen resultados concretos de experiencias anteriores. "Vemos gente que incentivamos en 2024 con trabajos que presentaron en el congreso y que hoy está en una empresa exitosa, transitando su camino de estabilización", señaló. Y agregó: "Esperamos seguir mostrando hechos que no son casualidades, sino consecuencias de esa investigación y desarrollo".
Por su parte, Gabriel Gentiletti, integrante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER, precisó que 217 estudiantes iniciaron el proceso, que se extendió durante cuatro meses. A la instancia final llegaron 10 equipos, conformados por 47 alumnos de cinco universidades.
Premios para impulsar los proyectos
Gentiletti explicó que los equipos trabajaron sobre problemas planteados por empresas, gobiernos y otros actores del territorio entrerriano. "Lo que hicieron hoy fue presentar las soluciones que idearon para estos problemas", indicó.
Un jurado de referentes nacionales en innovación y emprendedurismo seleccionará los tres mejores proyectos. Entre los premios se incluyen la participación en un congreso internacional en Panamá, fondos para desarrollar los emprendimientos y seis meses de incubación en Mirador Tech, con aportes del sector privado.