Empleadas domésticas: oficializaron aumentos y cuánto cobrarán hasta diciembre

El Gobierno oficializó nuevos aumentos para empleadas domésticas que se aplicarán de manera escalonada entre agosto y diciembre de 2026, junto con una suma no remunerativa de hasta $20.000 correspondiente a agosto. La medida fue establecida mediante la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y alcanza a todo el país.

El esquema contempló incrementos acumulativos del 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre. Cada porcentaje se aplicará sobre los salarios mínimos determinados para el período anterior, además de las incorporaciones previstas de la suma extraordinaria.

La resolución reemplazó las escalas que habían sido fijadas mediante la Resolución 4/2026 para abril, mayo, junio y julio. Los valores oficializados constituyen pisos mínimos: empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora en septiembre

Para septiembre de 2026, el personal de tareas generales —la quinta categoría, que comprende limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras tareas habituales del hogar— tendrá un mínimo de $3.914,64 por hora con retiro y $4.185,94 sin retiro. El salario mensual será de $480.247,85 con retiro y $529.261,78 sin retiro.

En asistencia y cuidado de personas, categoría que comprende el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, los valores serán de $4.185,94 por hora con retiro y $4.641,90 sin retiro. Mensualmente corresponderán $529.261,78 y $584.936,09, respectivamente.

Para tareas específicas, entre ellas cocineros contratados exclusivamente para esa función, la escala será de $4.422,54 por hora con retiro y $4.809,80 sin retiro, mientras que los montos mensuales ascenderán a $541.402,49 y $597.854,36, respectivamente. Los supervisores tendrán mínimos mensuales de $579.493,14 con retiro y $640.641,55 sin retiro.

El adicional de hasta $20.000 por agosto

Otro de los puntos centrales de la resolución fue la suma no remunerativa extraordinaria que deberá abonarse junto con los salarios correspondientes a agosto. El monto dependerá de la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

Quienes cumplan 16 horas semanales o más recibirán $20.000; para quienes trabajen desde 12 y menos de 16 horas, la suma será de $11.500; y aquellos que trabajen menos de 12 horas semanales percibirán $8.000. El beneficio corresponde tanto al personal con retiro como sin retiro.

Sin embargo, el adicional no quedará limitado al pago extraordinario de agosto. La resolución determinó que esa suma se incorpore progresivamente a los salarios básicos: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Cuánto cobrarán en octubre

En octubre, el salario mínimo para tareas generales ascenderá a $4.064,08 por hora con retiro y $4.337,53 sin retiro. Para trabajadores mensualizados, los pisos serán de $498.582,06 y $548.429,23, respectivamente.

Quienes se desempeñen en asistencia y cuidado de personas cobrarán desde $4.337,53 por hora con retiro y $4.801,52 sin retiro. Los salarios mensuales mínimos quedarán establecidos en $548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro.

En tanto, para supervisores los mínimos mensuales alcanzarán $599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro, mientras que el personal para tareas específicas tendrá pisos de $560.776,33 y $618.187,89, respectivamente.

Los salarios de noviembre

Para noviembre, las empleadas de tareas generales pasarán a cobrar como mínimo $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro. Los valores mensuales serán de $512.142,96 y $562.837,52, respectivamente.

En asistencia y cuidado de personas, los mínimos serán de $4.451,49 por hora con retiro y $4.923,50 sin retiro, con salarios mensuales de $562.837,52 y $620.420,85. Para tareas específicas, los valores mensuales serán de $575.394,53 con retiro y $633.782,08 sin retiro.

Los supervisores, por su parte, tendrán en noviembre un mínimo de $4.928,28 por hora con retiro y $5.344,33 sin retiro. Los salarios mensuales quedarán en $614.791,27 y $678.036,40, según la modalidad de contratación.

Escala de diciembre: cuánto queda la hora

La última actualización prevista por la resolución comenzará a regir en diciembre. Para tareas generales, el piso será de $4.241,42 por hora con retiro y $4.522,71 sin retiro. Los montos mensuales quedarán en $520.337,24 y $571.842,92, respectivamente.

En asistencia y cuidado de personas, los mínimos llegarán a $4.522,71 por hora con retiro y $5.002,28 sin retiro, mientras que los salarios mensuales serán de $571.842,92 y $630.347,58. Para tareas específicas, los montos mensuales alcanzarán $584.600,84 con retiro y $643.922,59 sin retiro.

Finalmente, los supervisores cobrarán desde $5.007,14 por hora con retiro y $5.429,84 sin retiro, mientras que los mínimos mensuales serán de $624.627,93 y $688.884,98, respectivamente.

La escala también mantuvo un adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios mínimos para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones. Ese adicional no corresponde a Entre Ríos.