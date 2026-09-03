Arruabarrena tras la clasificación de Boca: elogió a Montero y habló de la “cuota de suerte”

Arruabarrena tras la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina destacó la actuación de sus dirigidos, valoró la respuesta física del plantel y elogió especialmente a Álvaro Montero, figura en la definición por penales ante Vélez. El Xeneize igualó 0-0 durante los 90 minutos en el estadio Mario Alberto Kempes y se impuso 4-3 desde los doce pasos.

El entrenador remarcó la dificultad del encuentro y la manera en la que sus futbolistas afrontaron la exigencia de un calendario cargado. “Partido difícil. Es un equipo bien trabajado. Tenés que tener cuidado en las contras. Nosotros fuimos a buscarlo. No se nota la seguidilla de partidos. Los chicos, físicamente, están respondiendo. Me pone contento en ese sentido”, expresó.

Boca consiguió avanzar luego de un cierre dramático. Sobre el final, Vélez dispuso de un penal después de una infracción de Montero sobre Simón Escobar, pero Dilan Godoy estrelló su remate contra el palo izquierdo y el encuentro terminó definiéndose desde los doce pasos.

Arruabarrena reconoció el error sobre el final

El Vasco consideró que esa acción deberá servir como aprendizaje para sus jugadores. “De la última, es algo que tenemos que aprender, tener cuidado con las contras. Ellos se encontraron con el penal. Por suerte para nosotros, lo fallaron”, afirmó.

Luego llegó el momento de Montero. El arquero colombiano contuvo dos ejecuciones durante la tanda y se convirtió en una de las piezas fundamentales para que Boca consiguiera la clasificación a los cuartos de final.

“Después, la cuota de suerte que tenemos que tener, un arquero que en esos momentos se agranda más de lo grande que es. Pateamos bien y pasamos. Felicito a mis jugadores. Hoy es una alegría, pero tenemos un septiembre cargado. Hay que tratar de agilizar las cosas para ir a Mendoza”, sostuvo Arruabarrena.

Qué dijo sobre la lesión de Paredes

Otra de las situaciones que generó preocupación fue la salida de Leandro Paredes a los 42 minutos del segundo tiempo. El capitán sintió una molestia y pidió el cambio poco antes de una eventual definición por penales, en la que se perfilaba como uno de los ejecutantes.

Tras el encuentro, Arruabarrena llevó tranquilidad sobre el estado físico del mediocampista. “Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo señas, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Fue para arriba, para abajo. Hubo situaciones en las cuales tuvo que defender y se siente. Llevamos muchísimos partidos”, sentenció.

Con la victoria por 4-3 en los penales, Boca consiguió meterse entre los ocho mejores equipos de la Copa Argentina. Su próximo rival será Racing, en un cruce que tendrá en juego un lugar en las semifinales del certamen.