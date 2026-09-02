Por penales, Boca superó a Vélez y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina

Con el arquero colombiano Álvaro Montero como figura, Boca se impuso 4-3 por penales tras igualar 0-0 en los 90 minutos. En la próxima ronda enfrentará a Racing.
Por penales, Boca logró derrotar a Vélez Sarsfield y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El arquero Álvaro Montero fue la gran figura de la definición desde los doce pasos al contener dos de los cinco remates.
Con este resultado, Boca se medirá en la próxima instancia ante Racing Club de Avellaneda, en día, horario y sede a confirmar.
Seguí las incidencias del partido
DEFINICIÓN POR PENALES
Boca Juniors (4): Lautaro Blanco (gol), Kevin Zenón (gol), Enner Valencia (atajó Marchiori), Leonel Flores (gol), Carlos Palacios (gol);
Vélez Sarsfield (3): Elías Gómez (atajó Montero), Joaquín García (gol), Simón Escobar (gol), Rodrigo Aliendro (gol), Thiago Silvero (atajó Montero).
¡FINAL DE LOS 90 MINUTOS! ¡HAY PENALES!
91 minutos: Dilan Godoy remató al palo
El juvenil de Vélez Sarsfield abrió el empeine su remate dio en el poste.
89 minutos: penal para Vélez
Álvaro Montero baja a Escobar y Sebastián Zunino no duda. El arquero de Boca Juniors se gana la tarjeta amarilla.
86 minutos: doble cambio en Boca Juniors
Kevin Zenón y Carlos Palacios en reemplazo de Alan Velasco y Leandro Paredes, lesionado.
85 minutos: amarilla en Boca Juniors
Facundo Herrera es el primera amonestado.
80 minutos: doble cambio en Vélez
Ingresan Juan Policella y Luca Feler por Manuel Lanzini y Lucas Robertone.
74 minutos: cambio en Boca Juniors
Ingresa Leonel Flores por Sebastián Villa.
73 minutos: nuevo amonestado en Vélez
Dilan Godoy recibe la cartulina amarilla tras una fuerte infracción sobre Ascacíbar.
70 minutos: cambio en Vélez
Ingresa Simón Escobar por Ronaldo Martínez.
68 minutos: avisó Vélez
Tras un pase largo de Robertone, Pellegrini bajó la pelota para la llegada de Ronaldo Martínez, quien remató desde la medialuna, desviado.
66 minutos: Velasco se perdió el gol de Boca
Tras un pase excelente de Paredes, Alan remató cruzado y la pelota se fue besando el palo.
61 minutos: cambio en Vélez Sarsfield
Ingresa Dilan Godoy en lugar de Alex Verón.
60 minutos: cambio en Boca Juniors
Ingresa Enner Valencia en reemplazo de Miguel Merentiel.
57 minutos: Villa probó de media distancia
El colombiano recibió desde la izquierda, enganchó y tras ver que no tenía marca cerca, intentó desde lejos, muy desviado.
53 minutos: amarilla en Vélez
Rodrigo Aliendro se gana la tarjeta amarilla luego de cometer una dura infracción sobre Paredes.
46 minutos: se salvó Vélez Sarsfield
Entre Villa y Velasco tuvieron el gol, pero justo lo alcanzaron a bloquear.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
41 MINUTOS: ¡BELMONTE FALLÓ UN GOL INCREÍBLE!
El mediocampista le erró al arco después de recibir un pase en el área.
¡SE LO PERDIÓ BELMONTE! El mediocampista de Boca tuvo una chance clara de abrir el marcador ante Vélez en los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/4fq35uWGV8— TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026
40 minutos: Matías Pellegrini, primer amonestado del partido
El hombre de Vélez se llevó la amarilla por agarrar de la camiseta a Lautaro Blanco en mitad de cancha.
33 minutos: impecable respuesta de Marchiori
El arquero tuvo buenos reflejos para despejar al córner un cabezazo involuntario de su propio compañero Elías Gómez.
26 minutos: Velasco tuvo la suya
El ex Independiente sacudió un tiro cruzado a las manos de Marchiori.
21 MINUTOS: ¡BOCA JUNIORS ACARICIÓ EL PRIMER GOL!
El arquero de Vélez, Tomás Marchiori, rechazó un disparo sin potencia de Tomás Belmonte en el área y, en el rebote, la defensa del Fortín le bloqueó el remate a Santiago Ascacíbar.
¡DOBLE CHANCE PARA BOCA! Belmonte y Ascacíbar tuvieron la chace de abrir el marcador ante Vélez, en los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/FtKXjxLsV7— TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026
15 minutos: ahora probó Lanzini de lejos
El ex River Plate se animó a buscar el arco desde un tiro libre y la pelota se perdió a centímetros del palo izquierdo de Álvaro Montero.
10 minutos: homenaje a Lionel Messi
El encuentro se frenó unos segundos para dedicarle 60 segundos de aplausos al mejor jugador del mundo, luego de que haya comunicado su retiro de la selección argentina.
9 minutos: el primer ataque fue de Vélez
Ronaldo Martínez se impuso en las alturas con mucha facilidad a la salida de un tiro de esquina para ensayar un cabezazo que se perdió por encima del travesaño.
5 minutos: Paredes quedó adolorido sobre el césped
El volante de Boca Juniors recibió una infracción de Lucas Robertone en mitad de cancha.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
FORMACIONES
Boca Juniors; Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matias Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.