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Por penales, Boca superó a Vélez y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina

Con el arquero colombiano Álvaro Montero como figura, Boca se impuso 4-3 por penales tras igualar 0-0 en los 90 minutos. En la próxima ronda enfrentará a Racing.

2 de Septiembre de 2026
Boca y Vélez disputan un lugar en cuartos de la Copa Argentina.
Boca y Vélez disputan un lugar en cuartos de la Copa Argentina. Foto: Infobae.

Con el arquero colombiano Álvaro Montero como figura, Boca se impuso 4-3 por penales tras igualar 0-0 en los 90 minutos. En la próxima ronda enfrentará a Racing.

Por penales, Boca logró derrotar a Vélez Sarsfield y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El arquero Álvaro Montero fue la gran figura de la definición desde los doce pasos al contener dos de los cinco remates.

 

Con este resultado, Boca se medirá en la próxima instancia ante Racing Club de Avellaneda, en día, horario y sede a confirmar.

 

Seguí las incidencias del partido

 

DEFINICIÓN POR PENALES

Boca Juniors (4): Lautaro Blanco (gol), Kevin Zenón (gol), Enner Valencia (atajó Marchiori), Leonel Flores (gol), Carlos Palacios (gol);

Vélez Sarsfield (3): Elías Gómez (atajó Montero), Joaquín García (gol), Simón Escobar (gol), Rodrigo Aliendro (gol), Thiago Silvero (atajó Montero).

 

¡FINAL DE LOS 90 MINUTOS! ¡HAY PENALES!

 

91 minutos: Dilan Godoy remató al palo

El juvenil de Vélez Sarsfield abrió el empeine su remate dio en el poste.

 

89 minutos: penal para Vélez

Álvaro Montero baja a Escobar y Sebastián Zunino no duda. El arquero de Boca Juniors se gana la tarjeta amarilla.

 

86 minutos: doble cambio en Boca Juniors

Kevin Zenón y Carlos Palacios en reemplazo de Alan Velasco y Leandro Paredes, lesionado.

 

85 minutos: amarilla en Boca Juniors

Facundo Herrera es el primera amonestado.

 

80 minutos: doble cambio en Vélez

Ingresan Juan Policella y Luca Feler por Manuel Lanzini y Lucas Robertone.

 

74 minutos: cambio en Boca Juniors

Ingresa Leonel Flores por Sebastián Villa.

 

73 minutos: nuevo amonestado en Vélez

Dilan Godoy recibe la cartulina amarilla tras una fuerte infracción sobre Ascacíbar.

 

70 minutos: cambio en Vélez

Ingresa Simón Escobar por Ronaldo Martínez.

 

68 minutos: avisó Vélez

Tras un pase largo de Robertone, Pellegrini bajó la pelota para la llegada de Ronaldo Martínez, quien remató desde la medialuna, desviado.

 

66 minutos: Velasco se perdió el gol de Boca

Tras un pase excelente de Paredes, Alan remató cruzado y la pelota se fue besando el palo.

 

61 minutos: cambio en Vélez Sarsfield

Ingresa Dilan Godoy en lugar de Alex Verón.

 

60 minutos: cambio en Boca Juniors

Ingresa Enner Valencia en reemplazo de Miguel Merentiel.

 

 

57 minutos: Villa probó de media distancia

El colombiano recibió desde la izquierda, enganchó y tras ver que no tenía marca cerca, intentó desde lejos, muy desviado.

 

53 minutos: amarilla en Vélez

Rodrigo Aliendro se gana la tarjeta amarilla luego de cometer una dura infracción sobre Paredes.

 

46 minutos: se salvó Vélez Sarsfield

Entre Villa y Velasco tuvieron el gol, pero justo lo alcanzaron a bloquear.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

41 MINUTOS: ¡BELMONTE FALLÓ UN GOL INCREÍBLE!

El mediocampista le erró al arco después de recibir un pase en el área.

 

 

40 minutos: Matías Pellegrini, primer amonestado del partido

El hombre de Vélez se llevó la amarilla por agarrar de la camiseta a Lautaro Blanco en mitad de cancha.

 

33 minutos: impecable respuesta de Marchiori

El arquero tuvo buenos reflejos para despejar al córner un cabezazo involuntario de su propio compañero Elías Gómez.

 

 

26 minutos: Velasco tuvo la suya

El ex Independiente sacudió un tiro cruzado a las manos de Marchiori.

 

21 MINUTOS: ¡BOCA JUNIORS ACARICIÓ EL PRIMER GOL!

El arquero de Vélez, Tomás Marchiori, rechazó un disparo sin potencia de Tomás Belmonte en el área y, en el rebote, la defensa del Fortín le bloqueó el remate a Santiago Ascacíbar.

 

 

15 minutos: ahora probó Lanzini de lejos

El ex River Plate se animó a buscar el arco desde un tiro libre y la pelota se perdió a centímetros del palo izquierdo de Álvaro Montero.

 

10 minutos: homenaje a Lionel Messi

El encuentro se frenó unos segundos para dedicarle 60 segundos de aplausos al mejor jugador del mundo, luego de que haya comunicado su retiro de la selección argentina.

 

9 minutos: el primer ataque fue de Vélez

Ronaldo Martínez se impuso en las alturas con mucha facilidad a la salida de un tiro de esquina para ensayar un cabezazo que se perdió por encima del travesaño.

 

5 minutos: Paredes quedó adolorido sobre el césped

El volante de Boca Juniors recibió una infracción de Lucas Robertone en mitad de cancha.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

FORMACIONES

 

Boca Juniors; Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matias Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Temas:

Boca Vélez Copa Argentina
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