Riquelme habló de Messi y dejó un consejo para su futuro: “Mejor que siga en Estados Unidos”

Riquelme se refirió al futuro de Messi después de su retiro de la Selección Argentina y dejó una particular recomendación para el tramo final de su carrera. El presidente de Boca consideró que lo mejor sería que continúe jugando en Estados Unidos y no regrese al fútbol argentino.

“Mejor que siga en Estados Unidos y que sea de todos los hinchas de todo el fútbol argentino”, expresó Juan Román durante una entrevista con TyC Sports, al analizar el presente del rosarino.

El exenganche también destacó todo lo conseguido por Lionel Messi con la camiseta albiceleste y sostuvo que ya no tiene nada más que demostrar. “¿Qué más le vamos a pedir, con todo lo que ha hecho? Ha cumplido con todo lo que soñaba y con todo lo que nosotros soñábamos”, afirmó.

Los elogios de Riquelme a Messi

Para Riquelme, el recorrido de Messi lo coloca entre los futbolistas más importantes de la historia. “No sé si será el mejor de todos los tiempos, pero está ahí nomás. Nunca un jugador de fútbol pudo ser el mejor durante tantos años”, señaló.

También recordó las dificultades que atravesó el capitán durante sus primeros años en la Selección y valoró el reconocimiento que recibió en la etapa final de su trayectoria internacional.

“Se merece todo el amor que los argentinos le están dando porque se rompió el lomo, sufrió mucho, al comienzo le costó ganar y al final lo consiguió todo”, manifestó.

Una relación que nació en la Selección

Riquelme y Messi compartieron la Selección Argentina entre 2005 y 2009 y formaron parte del equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El vínculo entre ambos continuó después de sus etapas como compañeros. Messi incluso participó en el partido despedida de Román realizado en La Bombonera en 2023.

“Siempre hablo con él, tengo una relación muy linda. Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él. Me hubiese encantado jugar mucho más a la pelota a su lado”, contó el presidente xeneize.

Por qué prefiere que siga en Estados Unidos

Al explicar su consejo, Riquelme sostuvo que Messi debería disfrutar del fútbol sin nuevas presiones después de haber conseguido sus grandes objetivos con la Selección.

“Ahora que disfrute de jugar a la pelota en Estados Unidos hasta el día en que él quiera”, expresó, y agregó que los argentinos continuarán brindándole cariño independientemente del club en el que juegue.

Román también recordó que el rosarino tuvo la posibilidad de representar a España durante su juventud y destacó su decisión de vestir la camiseta argentina. “Hay que dejarlo tranquilo y que juegue hasta que él no tenga ganas”, concluyó.