Santa Elena confirmó la 26° Fiesta Provincial de la Pesca del Armado con más de $40 millones en premios

La Fiesta Provincial de la Pesca del Armado en Santa Elena celebrará su 26ª edición del 6 al 8 de noviembre de 2026, según confirmó la Municipalidad. El tradicional encuentro de pesca deportiva tendrá modalidad con devolución y repartirá más de $40 millones entre premios y sorteos.

Según la información publicada por Diario Río Uruguay, la competencia contará con premios por equipos desde el primer hasta el décimo puesto, además de reconocimientos especiales para los tres primeros lugares por pieza mayor. Asimismo, entre todos los equipos inscriptos se realizarán seis sorteos de $500.000 cada uno y se entregarán artículos de pesca y camping.

La inscripción será por tríos e incluirá las tarjetas correspondientes para la tradicional cena de pescadores. Desde el municipio resumieron el espíritu del encuentro con una invitación que combina competencia y camaradería: "Chupín, amigos, río y esa cena que no te olvidás más".

Cuánto cuesta la inscripción y cómo anotarse

El valor de la inscripción dependerá de la fecha en la que se concrete. Hasta el 20 de octubre tendrá un costo de $400.000 por trío, mientras que desde el 21 de octubre y hasta el 6 de noviembre ascenderá a $450.000. También habrá posibilidad de abonar en cuotas, modalidad que deberá consultarse con la organización.

Los interesados deberán realizar la inscripción mediante la aplicación PescApp y posteriormente enviar el comprobante de pago al número 03434567235. Ese mismo contacto fue habilitado por la Municipalidad de Santa Elena para realizar consultas relacionadas con la competencia.

La Fiesta Provincial de la Pesca del Armado es uno de los principales concursos que integran el calendario de pesca deportiva de Santa Elena. La ciudad también cuenta con la Fiesta Regional de la Pesca Variada, que tradicionalmente se desarrolla durante agosto.

Santa Elena y su tradición pesquera

Ubicada sobre el río Paraná, Santa Elena mantiene una estrecha relación con la pesca deportiva. Históricamente, la zona alcanzó reconocimiento entre los aficionados por la abundancia de especies y por las posibilidades de pesca tanto embarcada como desde la costa y las islas.

A lo largo del año, los pescadores encuentran especies como armado, dorado, surubí, piraña negra, palometa y diferentes variedades de río. Además, las características de la zona permiten practicar modalidades como trolling, spinning y flycast, junto con la tradicional pesca con carnada viva.

Con su 26ª edición, la Fiesta Provincial de la Pesca del Armado volverá a reunir durante tres jornadas a pescadores y aficionados en Santa Elena, con una propuesta que combinará competencia deportiva, actividades sociales y el atractivo natural del río Paraná.