Allanaron una vivienda por violencia de género y secuestraron una escopeta y una pistola

Un allanamiento por violencia de género se llevó adelante en una vivienda ubicada en calle Pasteur, en Paraná, donde personal policial secuestró dos armas de fuego. Durante el procedimiento, además, un hombre de 77 años fue notificado de las medidas restrictivas vigentes en su contra.

El operativo se concretó en el marco de las tareas de prevención y seguridad y tuvo su origen en una causa vinculada a violencia de género. A partir de las medidas ordenadas, los efectivos ingresaron al domicilio y realizaron las actuaciones correspondientes.

Durante la intervención, la Policía localizó una escopeta y una pistola semiautomática, ambas con su correspondiente documentación. Los elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de las autoridades intervinientes.

Las armas secuestradas durante el allanamiento

Según se informó, una de las armas retiradas del domicilio fue una escopeta marca Hawk, calibre 12, con caños superpuestos.

Asimismo, los efectivos secuestraron una pistola semiautomática Bersa, modelo Thunder 22, calibre .22, junto con tres cargadores.

El procedimiento concluyó con el secuestro preventivo de ambas armas y la notificación al hombre de 77 años sobre las medidas restrictivas dispuestas en el marco de la causa por violencia de género.