Se realizó un procedimiento en la Unidad Penal Nº1: hallaron cocaína, marihuana y 20 celulares

Un procedimiento en la Unidad Penal Nº1 de Paraná permitió encontrar este miércoles cocaína, marihuana, teléfonos celulares y diferentes elementos punzantes. El procedimiento se desarrolló durante la tarde y estuvo a cargo de personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, según se informó a Elonce.

Alejandro Mondragón, inspector general y director del Cuerpo Penitenciario de Entre Ríos, explicó que este tipo de operativos comenzaron a desarrollarse con la actual gestión. “Los empezamos a hacer a comienzos de la gestión. Es un lineamiento marcado por el Ministerio de Seguridad y Justicia”, afirmó.

Sobre la modalidad de los procedimientos, agregó: “Concurrimos a una unidad cualquiera de la provincia. Nosotros estamos a cargo del procedimiento, con colaboración de todas las unidades penales restantes”. En esta oportunidad, el despliegue comprendió la mayoría de los pabellones de la cárcel de Paraná.

Qué encontraron durante el procedimiento

Mondragón detalló que el operativo permitió hallar una importante cantidad de elementos que no estaban autorizados dentro del establecimiento penitenciario. Entre ellos había teléfonos móviles, sustancias estupefacientes y objetos punzantes.

“Se secuestraron 20 celulares, 60 envoltorios con cocaína -40 gramos-, algunos con marihuana y varios elementos punzantes”, precisó el funcionario penitenciario sobre los resultados obtenidos durante las requisas.

El procedimiento formó parte de los controles que se llevan adelante en establecimientos carcelarios de Entre Ríos y que, según explicó Mondragón, se realizan en distintas unidades de la provincia con participación de agentes provenientes de otros establecimientos penitenciarios.