Jóvenes empresarios advirtieron sobre las dificultades para producir y vender: “Se está profundizando”

Jóvenes empresarios de Paraná advirtieron sobre las dificultades para producir, emprender y sostener puestos de trabajo en un contexto de aumento de costos y caída del poder adquisitivo. En el Día de la Industria, Esteban Danesi, presidente de la Cámara Joven del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CECIP), describió ante Elonce un escenario que, según evaluó, empeoró durante los últimos años.

“Esto arrastra los últimos tres años y se está profundizando a esta altura”, sostuvo. El dirigente señaló que los alquileres y otros gastos fijos presionaron sobre los negocios, mientras que la pérdida de capacidad de compra de los clientes repercutió en la actividad.

“Claramente el poder adquisitivo ha caído mucho e impacta en las ventas”, explicó. También indicó que los mayores costos se trasladaron al precio que pagaba el consumidor, en un escenario que complicó tanto al comercio como a la producción.

Cierres y rotación de locales en el microcentro

Danesi ubicó a la carga impositiva entre los principales problemas. “La parte impositiva es un gran problema”, afirmó, al referirse a las condiciones que enfrentaban quienes intentaban mantener una actividad económica formal.

Según su descripción, en el microcentro se registraron alrededor de un centenar de cierres, además de una marcada rotación de negocios. Mencionó locales que funcionaban durante dos o tres meses y luego daban lugar a nuevas propuestas. El entrevistado no precisó el período correspondiente a esa estimación.

Jóvenes empresarios: los desafíos de emprender y producir

“Cuando uno trata de aportar valor, de generar trabajo y demás, realmente se complica mucho”, expresó. Su diagnóstico incluyó a comercios y pequeñas empresas industriales, ya que aclaró que la actividad del CECIP abarcaba más que la peatonal.

Financiamiento y plazos para afrontar las deudas

Consultado sobre las medidas necesarias, Danesi planteó que no existía una solución única. “Si fuera una tecla sería fácil porque se aprieta y se resuelve todo”, señaló, antes de enumerar necesidades vinculadas con impuestos, deudas y acceso al crédito.

El dirigente reclamó bajas impositivas, plazos para refinanciar obligaciones y líneas de financiamiento. También pidió cambios frente a las ejecuciones de deuda de ARCA y advirtió sobre las dificultades de las pymes que recurrían a préstamos para cubrir gastos de funcionamiento.

“La parte de la mora afecta un montón”, sostuvo. Explicó que el endeudamiento alcanzaba incluso a empresas que necesitaban recursos para pagar sueldos, comprar mercadería o producir, y remarcó la importancia del empleo directo e indirecto que generaban.

La competencia y el esfuerzo cotidiano de sostener un negocio

Danesi también se refirió a las dificultades para competir con productos del exterior. “Es difícil competir contra lo de afuera. Realmente juegan otro partido”, consideró, al describir las diferencias que observaba en las condiciones de producción.

Ante ese panorama, expresó que el acompañamiento debía involucrar tanto a los consumidores como a quienes definían políticas públicas. “Ojalá no solamente nos acompañe el vecino que nos elige, sino también la autoridad con la toma de decisiones”, manifestó.

La acumulación de problemas, agregó, obligaba a resolver urgencias de manera permanente. “Realmente todos los días uno tiene que andar apagando un incendio distinto”, resumió sobre la experiencia de quienes estaban al frente de los emprendimientos.

Una cámara con 45 empresarios y espacios de encuentro

Frente a esas dificultades, el presidente de la Cámara Joven destacó el trabajo colectivo. “Somos 45 empresarios, emprendedores”, precisó sobre el grupo, integrado por personas de distintos rubros de Paraná, con edades que ubicó aproximadamente entre los 25 y los 45 años.

Entre las actividades realizadas mencionó una ronda de negocios y el ciclo Café Empresario. Esta última propuesta consistió en encuentros en distintos bares de la ciudad, con entrevistas a empresarios y emprendedores locales para conocer sus experiencias y mostrar también los espacios gastronómicos anfitriones.

Danesi explicó que la intención fue compartir “la parte humana de lo que es emprender y ser empresario”. Además, destacó las herramientas de asesoramiento del centro comercial y la importancia de encontrarse para hablar de problemas comunes.

Emprender con una indemnización y aprender a gestionar

El entrevistado señaló que observó personas que destinaron sus indemnizaciones a iniciar un emprendimiento, algunas sin contar con las herramientas necesarias para comenzar. Por eso, subrayó la importancia de acompañarlas en la organización y formalización de sus proyectos.

“Hay que saber, hay que informarse, hay que capacitar”, afirmó. Según explicó, el objetivo de la cámara fue brindar recursos para que los nuevos emprendedores pudieran afrontar mejor las decisiones y dificultades cotidianas.

También destacó el aprendizaje junto a empresarios de mayor trayectoria, a quienes consultaban sobre cómo habían atravesado otras crisis. “Ser joven está ligado a la esperanza”, expresó, y sostuvo que la presencia en redes sociales, la digitalización y el uso de inteligencia artificial formaban parte de los desafíos del sector.

El aniversario del CECIP y las próximas charlas

Danesi adelantó que el Centro Comercial e Industrial de Paraná celebrará sus 128 años con un evento en el Centro Provincial de Convenciones, a fines de septiembre. Según indicó, la actividad contará con una charla del economista Esteban Domecq. “Va a ser un evento en el CPC a final de septiembre”, anunció.

Además, anticipó un nuevo encuentro del ciclo Café Empresario para el próximo miércoles, con la participación de Martín, de “Un Tal Que Cocina”, quien compartirá su experiencia. La propuesta continuará con las entrevistas a referentes locales para conocer sus recorridos y los desafíos que enfrentaron al desarrollar sus proyectos