Descuentos para jubilados en supermercados: llegan al 20% y se pueden sumar reintegros

Los descuentos para jubilados en supermercados continuarán durante septiembre de 2026 y permitirán acceder a beneficios que parten del 10% y, en determinados casos, alcanzan el 20%. Las promociones estarán disponibles en cadenas como Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más, aunque cada una establece condiciones particulares.

El ahorro final dependerá del supermercado, el día elegido para realizar las compras, los productos adquiridos y el medio de pago. Además, algunas promociones exigen estar registrado previamente en los programas de beneficios de las cadenas o acreditar la condición requerida.

A los descuentos ofrecidos directamente por los supermercados podrán sumarse, cuando las condiciones permitan acumular promociones, reintegros de entidades bancarias. Banco Nación, Banco Supervielle y Banco Provincia cuentan con distintos beneficios vinculados con compras en comercios y supermercados.

Coto y Carrefour: descuentos y condiciones

Coto mantiene un descuento del 10% para jubilados y pensionados, sin tope de reintegro según las condiciones informadas. El beneficio alcanza distintos productos, aunque contempla exclusiones, entre ellas carnes, electrodomésticos y determinadas marcas.

Quienes cobren sus haberes previsionales a través de Banco Nación podrán consultar, además, la posibilidad de obtener un reintegro del 5% pagando mediante BNA+ MODO, sujeto a las condiciones y límites establecidos por la entidad.

Por su parte, Carrefour ofrece un 10% de descuento para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados en Mi Carrefour. En este caso, el beneficio cuenta con un tope de hasta $35.000 y se aplica en línea de caja bajo las condiciones de la promoción.

Hasta 20% en Jumbo, Disco y Vea

Las cadenas Jumbo, Disco y Vea cuentan con un beneficio base del 10% para jubilados y pensionados, que se aplica sin tope de reintegro según las condiciones difundidas para la promoción.

Uno de los principales beneficios se encuentra en categorías específicas: los jubilados y pensionados pueden obtener un 20% de descuento en productos de limpieza y perfumería, también sin límite de reintegro bajo las condiciones establecidas.

Además, clientes jubilados de Banco Supervielle tienen una promoción los martes en estas cadenas. El beneficio alcanza el 20% de descuento, con un tope de $25.000 para pagos realizados con tarjeta de débito y de $15.000 mediante QR.

Qué ofrece Día durante septiembre

Supermercados Día dispone de un 10% de descuento para jubilados y pensionados los lunes, instrumentado mediante un sistema de reintegro.

El beneficio tiene un tope de $2.000 por transacción y puede combinarse con determinadas promociones de la cadena, siempre que las condiciones de cada oferta permitan la acumulación.

Los compradores también podrán aprovechar ofertas de ClubDIA sobre productos seleccionados. En tanto, quienes perciban sus haberes en Banco Provincia podrán verificar las promociones disponibles a través de Cuenta DNI, cuyos requisitos y límites funcionan de manera independiente al descuento para jubilados.

Chango Más ofrece descuentos toda la semana

Otra de las alternativas es Chango Más, que mantiene un 10% de descuento para jubilados y pensionados de lunes a domingo en las sucursales participantes.

La promoción establece un máximo de $1.000 por operación y $15.000 acumulados mensualmente. Para acceder al beneficio se utiliza la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación o pensión.

A diferencia de otras cadenas que concentran sus promociones en determinados días, este beneficio se encuentra disponible durante toda la semana. Asimismo, clientes de Banco Supervielle pueden acceder a promociones adicionales los martes, mientras Banco Nación contempla a la cadena dentro de determinados esquemas de reintegro.

Cómo aprovechar mejor los descuentos

Los descuentos para jubilados en supermercados no funcionan de la misma manera en todos los establecimientos. Mientras algunas cadenas aplican una reducción directa sobre el importe que debe abonarse, otras utilizan sistemas de reintegro posterior.

También varían los requisitos para acreditar el beneficio. En algunos casos se utiliza directamente la tarjeta de débito asociada al cobro previsional, mientras que otras cadenas requieren registrarse previamente en sus programas de fidelización.

Por ese motivo, antes de concretar una compra resulta conveniente verificar el porcentaje vigente, las categorías excluidas, el tope de devolución y la posibilidad de acumular el descuento del comercio con una promoción bancaria.

Cuánto se puede ahorrar en cada supermercado

En términos generales, Coto ofrece un 10% sin tope, mientras que Carrefour dispone de un 10% para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados en su programa, con un límite establecido para el beneficio.

Jumbo, Disco y Vea cuentan con un descuento base del 10% y elevan el beneficio al 20% en perfumería y limpieza. Día, por su parte, ofrece un 10% los lunes, mientras que Chango Más mantiene un 10% durante toda la semana.

Así, el ahorro que podrán conseguir jubilados y pensionados durante septiembre dependerá de la combinación entre supermercado, día de compra, productos elegidos, medio de pago y promociones bancarias. Antes de pagar, será necesario revisar las condiciones vigentes de cada beneficio, especialmente sus topes y posibilidades de acumulación.