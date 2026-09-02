Violenta gresca con puñaladas y rebencazos en Cortada 351, dejó heridos, disparos y cuatro demorados

REDACCIÓN ELONCE
Una violenta gresca en Cortada 351 comenzó con una pelea entre dos mujeres y derivó en ataques con elementos punzantes, disparos y un amplio operativo policial. Hubo heridos y cuatro personas demoradas, confirmaron fuentes policiales a Elonce.
Una violenta gresca en Cortada 351 movilizó este miércoles, a al menos 10 patrulleros y dejó personas heridas tras una sucesión de agresiones con elementos punzantes y disparos. Cuatro personas fueron demoradas en el marco de los procedimientos, según confirmaron fuentes policiales a Elonce.
De acuerdo con los primeros datos, el conflicto se habría iniciado con una pelea entre dos mujeres. Una de ellas sufrió una herida provocada con un elemento cortopunzante y debió ser trasladada al Hospital San Martín para recibir atención médica.
Tras esa agresión, el esposo de la mujer herida habría intervenido y atacado con un elemento punzante a la otra involucrada. Posteriormente, se sumaron familiares de esta última y la situación derivó en una gresca de mayores dimensiones, en la que se habrían efectuado disparos y también hubo agresiones a rebencazos.
Demorados y medidas de la Fiscalía
Ante la magnitud del enfrentamiento, numerosos móviles policiales fueron desplegados en Cortada 351. Durante el procedimiento, una mujer habría intentado agredir a los uniformados y fue reducida. Preventivamente, los involucrados fueron trasladados a dependencias policiales.
Fuentes policiales indicaron a Elonce que entre los demorados había una mujer de 30 años y dos hombres de 20 y 25. La fiscal interviniente dispuso la realización de dermotest a los tres y también, al esposo de una de las mujeres lesionadas, quien formalizó una denuncia por la agresión sufrida.
Además, se ordenó el traslado de la mujer de 30 años por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. Su hermano, de 25 años, quedó demorado en una causa por hurto y lesiones. También se dispuso examinar las heridas del hombre para establecer si eran compatibles con un disparo de arma de fuego.
Detenido por lesiones y abuso de armas
A raíz del procedimiento realizado en el interior de Cortada 351 tras la gresca entre varias personas, la Policía demoró a un joven de 21 años, señalado como presunto autor de detonaciones contra dos hermanos.
Según se informó, ambos denunciantes fueron examinados por el médico policial. Uno presentó una herida puntiforme, mientras que el segundo tenía una lesión de similares características en la región frontal izquierda de la cabeza y fue derivado al Hospital San Martín para la realización de estudios.
Las lesiones podrían resultar compatibles con impactos producidos por un arma de fuego de fabricación casera, según la evaluación preliminar.
La fiscal Mercedes Nin dispuso que el joven de 21 años fuera trasladado a la Alcaidía Contravencional por los presuntos delitos de lesiones y abuso de armas, mientras continuaron las actuaciones para determinar las responsabilidades en los violentos episodios.